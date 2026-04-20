Volen que s’aturin més trens a Viladecavalls

L’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, ha reclamat aquest dilluns la necessitat d’incrementar la freqüència de trens que s’aturen a l’estació de Sant Miquel de Guanteres, una reivindicació històrica del municipi i d’altres poblacions del corredor de l’R4. També ha avançat que es reunirà amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, per tractar aquesta qüestió.
Berenguer ha subratllat que la reunió amb Nadal ha de servir per abordar una demanda que Viladecavalls considera estratègica per a la mobilitat quotidiana del municipi. La petició forma part d’una reivindicació compartida des de fa anys per diversos municipis per on circula la línia R4, que reclamen un servei més ajustat a les necessitats de la població.
La megafonia de l’estació
L’anunci arriba en un context marcat per les queixes dels veïns, per les molèsties de la megafonia de l’estació. Els missatges que es reprodueixen a través dels 20 altaveus de les andanes estan a un “volum irracional”, segons denuncien els veïns. Berenguer assegura que es tracta d’“una molèstia important pel descans del veïnat” i ha indicat que Renfe ja hi està actuant a instàncies de l’Ajuntament, des de fa dies.
L’alcaldessa també ha anunciat que “Renfe ens ha confirmat, precisament, que es farà el tancament a la zona de l’avinguda del Ferrocarril”. L’Ajuntament defensa que la intervenció ha de contribuir a millorar la seguretat.