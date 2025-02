Un barri per fer i tres àlbums al mercat

Carretera de Castellar (1974-2025)

La imatge més vella de les dues que es publiquen avui és d’aquelles que agraden, en general, a fotògrafs i als que escriuen sobre ella. A més, la comparativa amb la visió actual, ens permet descobrir un forat que ja no existeix, com una mena de finestra a un passat que només roman a les memòries de les persones que, en alguna ocasió, van poder mirar des del mateix lloc.

Fotos: Miquel Mundet/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

Aquesta fotografia més antiga, que és de 1974, és una petita joia de la història de la ciutat i, encara més, de Sant Llorenç. Perquè el camp de futbol que es veu és el del club que porta per nom el d'aquest barri.

Una vegada més, i amb la possibilitat de reiteració, el panorama que es pot contemplar transporta o pot portar-nos a escenes de pel·lícules del neorealisme italià. Són sensacions molt particulars, queda clar, però es veu un barri on faltaven molts detalls que, com es pot observar en la instantània més actual, van acabar arribant.

Per la força

A l'any 1974 encara es manava per la força i moltes parts de la localitat eren com oasis en el desert, lluny de ser el que són ara i en allò en què es convertirien. No faltava molt per a l'inici d'una sèrie de canvis, però la senda no seria gens plana.