El protagonisme d’un petit mico

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça Vella (1967-2026)
Negar que alguns dels detalls que deixa la foto més vella de les que surten avui obren interrogants, seria negar coses evidents. D’entrada, saber exactament a quina celebració o efemèride correspon l’escena. És molt possible que aquesta instantània es fes un 17 de gener, festivitat de Sant Antoni Abat, que com se sap, és el patró dels animals.
Per la vestimenta que ostenten les persones que es veuen en la imatge, tot sembla indicar que es va fer a l’hivern. Amb això, quadraria que la fotografia fos del mes de gener.
Una de les particularitats que també necessiten una mena d’anàlisi, que no cal que sigui molt profund, és si el mico que porta la dona de la part esquerra és, en realitat un mico de veritat. Alguns diran que sí, altres que no, però en cas de ser un mico de joguina o un peluix, s’ha d’admetre que estava molt ben caracteritzat.
El seu pas davant del capellà que beneïa els animals (o això sembla que passava aquell dia), va provocar molts somriures, fins i tot el del religiós. La dona tampoc se’n va poder estar del somriure mirant directament al simi.
La seva espècie
El següent pas en aquesta diatriba seria saber, amb certesa, l’espècie del mico en qüestió, sigui de carn i os o de tela i altres articles del tèxtil. És petit i potser això ajuda a contestar aquest dilema. O no, potser per aquest motiu és encara més difícil tenir la seguretat de per on va el tema. En aquesta benedicció d’animals, si va ser així, el mico va tenir tot el protagonisme, sense dubte.