Ahir i Avui

Uns pallassos molt locals i Bill Murray

Publicat el 20 de maig de 2026 a les 19:04

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui

Rambla d’Ègara (1982-2026)

Tornem a la Festa Major de la ciutat i, de nou, a la de 1982, any en què Arístides Royo va renunciar com a president de Panamà. El que es veu en escena és una actuació de pallassos, en el marc de la Festa Major dels Infants, com s’explicava al programa, a la rambla d’Ègara, que es va celebrar el dilluns 5 de juliol, davant del Cinema Rambla, que ja no existeix.

 

Tot començava amb una xocolatada, al raval de Montserrat, i, a partir de les 10.30 hores, començaven les diverses actuacions: “Actuaran els Titelles Badabadoc i el Teatre de l’Estenedor. Els Pallassos de Terrassa Pep, Saltimbanqui i Bocoi, les Danses i cançons del grup Ara va de bó (sic), i un recital de danses catalanes pels elencs juvenils de I’Esbart Egarenc i l’Agrupació Amunt i Crits”, es podia llegir en el programa.


Aquest trio de pallassos, format per Cesc Serrat (Pep), Paco Tudó (Saltimbanqui) i Josep Maria Casanovas (Bocoi), es va crear l’any 1977 a aquesta ciutat i, posteriorment, s’hi afegiria l’Agustí Planas, en el paper de Tinet. Tot i que al programa no surt aquest darrer pallasso, a la instantània del passat es veu clarament, a la dreta de tot, amb un nas voluminós i atent a les intervencions de dos dels seus companys.

El Cinema Rambla

Aquells dies, en el Cinema Rambla, es podia veure “El pelotón chiflado”, un film dirigit per Ivan Reitman i amb Bill Murray i Warren Oates entre l’elenc de protagonistes. Al costat del cinema, hi havia el Sindicato de Banqueros de Barcelona.

