De quan la Rossy va captivar a la rambla

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d’Ègara (1981-2021)
Una fotografia que s’ha referenciat com a “actuació circense” pot mostrar moltes actuacions: pallassos, equilibristes, contorsionistes, il·lusionistes o, fins i tot, i tenint en compte l’època en què es va fer, domadors. La realitat és que l’actuació que apareix a la imatge més antiga, que és de 1981, any del gall, segons l’horòscop xinès, ens ensenya un instant de l’activitat que va presentar la Rossy, l’equilibrista sobre rul·lo, que “sota la direcció del bàrnum Sr. Bustamante”, com s’anunciava al programa, va captivar als espectadors. Si més no, va captar la seva atenció.
La instantània més vella correspon a la Festa Major d’aquell 1981 i, també en el programa s’informava de l’esdeveniment en el qual no només hi prendria part la Rossy. “El Circ a la Rambla. A tota la Rambla la il·lusió i la màgia del Circ” i es feia una llarga relació de tots els artistes, amb malabaristes, mags, fantasistes i el faquir Kirman. L’espectacle va començar a les 19 hores. Fer equilibris sobre rul·los no ha de ser gens fàcil i la Rossy, segur, va sorprendre a tots els presents amb les seves habilitats.
Gens malament
No estaria gens malament saber com era el Sr. Bustamante com a director de les actuacions. Això és el que sembla que feia, llegint el programa i el tros dedicat a les actuacions de circ que es van poder seguir aquella jornada.
Alguns anys més tard o molts anys més tard, el 2017, un altre Bustamante també aterraria per una Festa Major de la ciutat. Aquest, però, cantava. Si més no, és el que diuen que feia