I si tenia a veure amb la mona Cheetah?

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d’Ègara (1981-2026)
Podria semblar que la fotografia del passat es va fer en el marc d’alguna ponència científica sobre temes transcendentals i, el simi que es veu formava part d’alguna mena d’exposició o ves a saber. Doncs no, es va fer la imatge en mig de la Festa Major de 1981. Hi va haver unes actuacions circenses, com passaria l’any posterior, també dirigides pel bàrnum Sr. Bustamante, com es podia llegir en el programa d’aquest any en qüestió. Però no hi ha cap menció sobre possibles actuacions de lleons, elefants, ximpanzés o altres espècies tan presents, en aquells temps, a les carpes.
Sigui per un motiu o per un altre, el cas és que aquest petit mico o mona, en els braços d’un home amb un ampli somriure, cridava molt l’atenció dels vianants. Davant de l’antic Stylmark, una de les botigues de pes d’aquella època, ésser humà i simi formaven un binomi simpàtic que, potser en els nostres dies, es veuria d’una altra manera. El que sembla un ximpanzé, que molt probablement no era la mona Cheetah que podíem veure a les pel·lícules de Tarzan, segur que va causar sensació.
Dels més petits
Aquest personatge que tant feia les delícies dels més petits, sobretot quan feia les seves moneries, va morir l’any 2013, quan tenia vuitanta anys. Amb el Tarzan per excel·lència, Johnny Weissmuller, va ser una protagonista indiscutible del cinema de la dècada dels anys trenta. Per als nostàlgics d’aquell cinema, que mai tornarà, imaginar que el que es veu a la foto tenia a veure amb aquella Cheetah és com un consol.