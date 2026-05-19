Un canvi de local i el 15640 un altre cop

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Rambla d’Ègara (1978-2026)
És molt possible que hi hagi qui pensi que el fotògraf es va equivocar a l’hora de fer la imatge actual. Doncs no. L’administració de loteria número 3, a la fotografia antiga, que és de 1978, any de la publicació del senzill “Trick of the Light” de la banda The Who, estava en un local i, en l’actualitat, hi ha una botiga especialitzada en productes alimentaris del món asiàtic. De poder comprar dècims o butlletes de la Primitiva a fideus o dolços dels països de l’orient. El canvi és considerable, si bé cal esmentar que la loteria es pot comprar a l’establiment del costat. És a dir, només ha canviat d’espai, però no de sector o serveis.
Com es pot observar a la pissarra de la part dreta de la instantània, la Grossa d’aquell any va ser per al número 15640, un dels dos que ho han sigut en dues ocasions en tota la història d’aquest sorteig. L’altra vegada va ser en 1956, any de l’estrena del western “The Searchers”, dirigit per John Ford i protagonitzat per John Wayne.
Per a la sèrie
L’any 1978, el premi per a la sèrie va ser de dos-cents milions de pessetes i es va vendre a Madrid, Sevilla, Saragossa, Gijón i Sama de Langreo. Els dècims tenien un cost de 2.000 pessetes. El sorteig va ser el 22 de desembre d’aquell any, que va caure en divendres. Durant tot aquell 1978, els dècims de loteria estaven dedicats als “recursos naturals” i per al sorteig de Nadal es va plasmar una font d’aigua a tots els bitllets. Es van posar a la venda un total de 27 sèries de 65.000 bitllets. No se sap si la dona que es veu a la foto va tenir sort.