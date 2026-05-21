Obres a l’exterior i un salacot blanc

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Estació del Nord (1973-2026)
La imatge més antiga, que és de 1973, any de l’inici de la construcció de la CN Tower, a Toronto, Canadà, ens ensenya l’estació del Nord amb unes obres al costat que obligava que un “urbano”, com se’ls anomenava llavors, vigilés que tot funcionés amb normalitat. Llavors, lluïen aquest casc de color blanc, un salacot que també podíem veure a les pel·lícules de Tarzan o altres amb aventures en el cor de l’Àfrica. Per regular el trànsit i vetllar pels vianants, se suposa, aquest guàrdia feia la seva feina a aquesta zona i, com es comprova a la fotografia, estava donant alguna indicació. El seu braç esquerre aixecat, que no pas el dret, com s’acostumava en aquells dies, ho delata.
Les obres, sembla, afectaven només la part exterior de l’estació. L’edifici, amb els lògics rentatges de cara que haurà anat experimentant des de llavors, és el mateix i hi ha poques diferències. En el paisatge n’hi ha, sobretot per l’enrenou que suposen unes obres i, sobretot, perquè no hi ha l’aspecte que té ara el mateix tros.
Aquesta ubicació
Aquesta estació ja fa una bona pila d’anys que està a aquesta ubicació i, per sort, s’ha conservat. No com la dels Ferrocarrils Catalans que, com ja s’ha recordat amb anterioritat a aquesta secció, van ser enderrocats. Una pena molt gran. És cert que les dues empreses que gestionen aquestes dues línies van acabar soterrant les vies, però en aquest cas es va conservar la construcció original. De tant en tant, van desfilant per aquest espai edificis que van passar a l’habitació dels records per sempre.