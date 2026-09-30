A Terrassa guanya "Viernes 13", la història d'un assassí d'adolescents

La votació popular ha escollit “Viernes 13” per completar la selecció de títols de Les 12 Hores Fantàstiques que se celebraran al Cinema Catalunya de Terrassa el 24 d’octubre vinent. La cinta dirigida per Sean S. Cunningham l’any 1980 es podrà veure a la sala municipal dins la 7a edició de la marató de films de terror i fantasia de Terrassa.
El Cinema Catalunya ha fet pública la decisió després d'un període de dues setmanes de votació popular en línia. "Viernes 13" completarà el cartell de Les 12 Hores Fantàstiques, del qual ja formaven part els següents títols: “La família Addams”, “Robocop”, “Devuélvemela”, “Re-animator” i “Malasaña 32”, aquesta última, del director terrassenc Albert Pintó.
“Viernes 13” (Sean S. Cunningham, 1980) es projectarà en versió original subtitulada en castellà. Amb una participació de rècord, 388 persones han votat en el procés d’elecció i el resultat final ha estat el següent: "Viernes 13", 173 vots (45%); "Los pájaros", 124 vots (32%) i "La noche de los muertos vivientes", 91 vots (23%).
Una ocasió
L’any 1980, Sean S. Cunningham va popularitzar el gènere slasher a través de la història d’un assassí en sèrie que matava adolescents. Segons els responsables del Cinema Catalunya, la projecció a la marató cinematogràfica és una ocasió única per veure a la gran pantalla "aquesta històrica cinta, embrió d’una de les sagues més terrorífiques del setè art, en versió original subtitulada en castellà".
Entre totes les persones que han votat, durant aquesta setmana se sortejarà una entrada per anar a veure la pel·lícula escollida, el dissabte 24 d’octubre al Cinema Catalunya. Aquell dia, des de les 11 hores fins passada la mitjanit, la sala centenària del carrer de Sant Pere projectarà sis pel·lícules del gènere. A més, el públic viurà moltes altres sorpreses que s’aniran revelant durant la jornada.
Ja hi ha més de 130 persones que han comprat l'abonament per assistir als sis visionats. Els abonaments per a totes les cintes es poden adquirir tant per internet com a taquilla per un preu de 25 euros. A partir del dimecres 7 d’octubre sortiran a la venda les entrades a 6 euros per assistir a sessions individuals.