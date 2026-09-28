El TNT omple places: "Ha convertit Terrassa en un gran escenari compartit"

El costum d'adjectivar com a "consolidat" un projecte es converteix moltes vegades en obsessiva i recurrent, però en el cas del Festival Terrassa Noves Tendències (TNT) sembla més que perdonable el seu ús. I no sols per les edicions que porta present a la ciutat, 19 ja, sinó per la seva penetració entre el públic a priori aliè a les arts vives i els nous formats, a l'escena híbrida, a propostes teatrals, musicals, performatives i d'instal·lacions artístiques d'avantguarda. Enguany, en el festival que va començar aquest dijous passat i va acabar dissabte, els organitzadors havien llançat una aposta clara per continuar eixamplant límits amb la seva línia de programació "TNT a les places", integrada per sis espectacles gratuïts a l'espai públic. Propostes com la de La Chachi van obtenir gran èxit de públic. L'ocupació mitjana va ser del 83% en els espectacles de pagament, segons els organitzadors. En més d'un 60% de les funcions de sala és van exhaurir els entrades.
El certamen contenia 18 propostes, tant d'artistes emergents com afermats. "L'aposta per portar les arts vives a places i espais públics ha convertit Terrassa en un gran escenari compartit", apunta l'organització de l'esdeveniment dirigit per Marion Betriu. El "TNT a les places" ha fet arribar nous formats escènics a diverses zones, des de la plaça de Can Roca a la de l'Assemblea de Catalunya i la de la Cultura, passant pel parc de Vallparadís, el parc de Sant Jordi, la Plaça Vella i la del Vapor Ventalló. La Chachi, amb el seu "Taranto aleatorio", transgressió flamenca, catarsi en estat pur, va omplir el pati de la Casa Alegre de Sagrera divendres a la tarda. L'espectacle és va repetir dissabte a la Maurina. "Granotes al cel, aigua a la terra!", muntatge de la Banda Esfèrica amb dansa i missatges de conscienciació sobre la sequera, va encisar el públic a la Plaça Vella. Similar va la ser la resposta a l'obra de Mehdi Dahkan, "KMs of resistance", al parc de Sant Jordi.
La prohibició
"Les sis propostes del cicle han convertit aquests espais en escenaris a peu de carrer i han permès estendre la programació més enllà dels espais habituals del festival i apropar-la a diversos barris de la ciutat", subratlla el TNT. L'esquema i el concepte d'alguns dels espectacles, com és el cas de "Taranto aleatorio" i "Oxímoron", de l'exfutbolista Checho Tamayo, han contribuït al suport dels espectadors al cartell d'enguany, que portava com a lema "Prohibit no jugar". Ha estat una prohibició "que acaba esdevenint una invitació", deia Marion Betriu. La iniciativa TeNeTast, un itinerari per a persones de més de 60 anys que ofereix explicacions extres i un contacte amb els artistes, ha exhaurit les places disponibles i els organitzadors han hagut d'ampliar la seva capacitat per donar resposta a l'alta demanda. El mateix ha passat amb l'itinerari per a joves d'entre 15 i 18 anys.
"Les sis propostes del cicle han convertit aquests espais en escenaris a peu de carrer i han permès estendre la programació més enllà dels espais habituals del festival i apropar-la a diversos barris de la ciutat", subratlla el TNT
Aquest any, cinc creadors han estrenat les seves peces al festival: María Jurado (amb "Angelical"), Quim Bigas "(cau)", Rosa Romero ("El discurso"), Atresbandes ("Impossible imaginar res") i Elena Carvajal ("I was told not to make eye contact with Tom Cruise"). Aquestes estrenes són el resultat del suport del TNT a la creació més enllà de l'exhibició al certamen, acompanyant i coproduint projectes que, un cop escenificats al festival, continuen el seu recorregut pels circuits nacionals i internacionals.
A més, el TNT ha rebut un centenar de programadors, una quinzena dels quals internacionals, i ha celebrat una jornada de professionals en la qual s'han presentat els projectes de residència del curs 2026-2027. Júlia Rúbies, Macarena Bielski, Amaranta Velarde i Azkona Toloza desenvoluparan els seus processos creatius durant la temporada. I les peces seran presentades al proper TNT, l'any vinent.