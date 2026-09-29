Stravinsky es fa dansa a Terrassa: "És un viatge fascinant entre el passat i el futur"

La cadència del classicisme i la relectura contemporània de moviments es donaran cita en una mateixa proposta de la temporada de dansa de LaFACT amb uns vells coneguts: torna a Terrassa la companyia aragonesa LaMov, aquesta vegada amb doble aposta dedicada a un dels més reconeguts compositors de la història: Igor Stravinski, i a les seves dues obres mestres: "L'ocell de foc" i "La consagració de la primavera". El doble espectacle es representarà aquest dissabte vinent, 3 d'octubre, a partir de les 20 hores.
LaMov ja és una companyia assídua a la Temporada BBVA de Dansa després de triomfar amb produccions com "La Ventafocs", "Don Juan" i "Tempus Fugit". Ara torna a visitar Terrassa "amb una proposta de dansa neoclàssica i contemporània carregada d'intensitat i passió", anuncia LaFACT. Els preus de les entrades van dels 24 als 28 euros.
"L’ocell de foc"
Aquest muntatge és un viatge fascinant entre el passat i el futur, on la música i la dansa s’entrellacen per celebrar la renovació i el ressorgiment de l’esperit humà, de l’au fènix, en una cridanera al·legoria. Víctor Jiménez és el director i coreògraf de l'obra, que compta amb la incorporació de peces de Jorge Sarnago. La resta de l'equip el formen Jorge Jerez (disseny d'il·luminació i cap tècnic), Alberto Franco (disseny d'escena), Arturo Guillén (disseny de vestuari), Mario Burriel (so) i Mattia Furlan (assistent de direcció). El cos de ballarins l'integren: Paula Rodríguez, Imanol López, Daniel Romance, María Bosch, Fermín López, Ainhoa Fernández, Daniela Rodríguez i Hugo Fidalgo. La durada de l'obra és de 30 minuts.
"La consagració de la primavera"
‘La meva escollida vol salvar el món, encara que hagi de ballar fins a morir. No hi ha drama ni patiment. Per a ella, no hi ha condemna sinó alliberament. La seva lluita es redueix a superar el cansament", diu Olga Roriz, directora i coreògrafa d'aquesta producció, per resumir la versió de l'obra del compositor rus que portarà a escena aquest dissabte amb música interpretada per l’Orquestra Filharmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan.
L'escenografia és obra de Pedro Santiago Cal, també encarregat del vestuari juntament amb Olga Roriz i Pedro Santiago Cal. Clemente Cuba (disseny d’il·luminació) i Paulina Santos (assajadora) completen el cos tècnic del muntatge, que repeteix l'elenc de ballarins de "L'ocell de foc" amb l'agregació de June Amiano i dels següents ballarins del Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza (CMPDZ): Malena Martí, Carla Royo, Álvaro Rodes i Alfonso Ortigosa (suplents: Verónica Pérez i Alba Olmedo). Durada: 35 minuts.
La companyia
LaMov va néixer a Saragossa l’any 2008 sota la direcció del madrileny Víctor Jiménez. En el seu repertori s’hi inclouen clàssics com "El Trencanous", "La bella dorment", "La Ventafocs" o "El trobador", però també obres d’estil més acusadament contemporani signat per coreògrafs internacionals com Itzik Galili, Sharon Fridman, Rodovalho o Francisco Lorenzo. Al llarg d’aquests anys LaMov ha estat present en gires per països com Estats Units (Miami), França, Itàlia, Gran Bretanya o Alemania.
A Espanya ha actuat a escenaris tan emblemàtics com el Teatro Campoamor d’Oviedo, el Teatro Jovellanos de Gijón, el Teatro Principal de Maó, el Teatro Cervantes de Málaga, o els auditoris de Vigo i Murcia. Va actuar a la Temporada BBVA de Dansa de LaFACT l’any 2015 amb una versió renovada d’estil contemporani del conte de "La Ventafocs" i al 2021, amb "Tempus Fugit". Des del 2017 la companyia compta amb el suport del govern d’Aragó i s’anomena LaMov-Compañía Aragonesa de Danza.
Víctor Jiménez, director artístic
Aquest exballarí de la companyia de Víctor Ullate va ser pupil directe de Maurice Bèjart i ballarí solista de l’Òpera de Lyon. Des del juliol del 2008, Jiménez és el director artístic de LaMov i ha coreografiat "El trobador, "Lo que el cuerpo no recuerda", "Payasos divinos", "Forget-forgot-forgotten", "Futile", "Momenta", "La Cenicienta", "El Cascanueces", "Terrenal", "Tempus fugit" i "El lago".
Olga Roriz
És una ballarina i coreògrafa portuguesa, doctora honoris causa per la Universitat d’Aveiro i Gran Oficial de l’Orde de l’Infant D. Henrique. Es va formar a Lisboa i va ser primera ballarina i coreògrafa principal del Ballet Gulbenkian (1976-1992). El 1995 va fundar la Companhia Olga Roriz. Ha creat obres per prestigioses companyies internacionals com el Ballet Nacional d’Espanya, Ballets de Monte Carlo o l’English National Ballet. Segons LaFACT, és una de les figures clau de la dansa contemporània portuguesa amb projecció internacional.
La 43a Temporada BBVA de Dansa
El següent espectacle de la temporada serà el retorn de "Dancing Beethoven" (17 d’octubre), una producció professional pròpia de Factoria de Dansa | LaFACT, que converteix en moviment dues de les simfonies més celebrades del compositor alemany.
Els coreògrafs convidats, Kevin O’Day i Jamal Callender, signen dues creacions inspirades, respectivament, en la Cinquena i la Setena Simfonia.
El mes de novembre començarà amb la visita del Ballet Nacional de España (7 i 8 de novembre), que presentarà un programa triple format per "Dualia", una reflexió sobre el diàleg entre tradició i contemporaneïtat; "Segunda piel", un recorregut vital a través de la trajectòria del ballarí Miguel Ángel Corbacho; i "Grito", una creació d’Antonio Canales que ret homenatge a la riquesa expressiva dels diferents palos del flamenco.
La dansa internacional prendrà el relleu amb la Gala d’Estrelles de l’English National Ballet (21 i 22 de novembre). LaFACT presenta aquesta proposta com "una oportunitat excepcional per veure en directe els ballarins principals d’una de les companyies més prestigioses del món".
La temporada culminarà amb "El Trencanous" (12 i 13 de desembre), una producció del Programa d'Alt Rendiment (PAR) en Dansa / LaFACT amb coreografia de Rodolfo Castellanos a partir de la versió clàssica de Petipà. L’espectacle recupera aquest conte universal que esdevingut una tradició imprescindible del Nadal.
Avançament
A banda d’aquests espectacles de la tardor, LaFACT ha obert la venda també de les primeres propostes de dansa del 2027. Els dies 16 i 17 de gener, el Ballet Clàssic Internacional presentarà "La bella dorment", una de les grans joies del repertori clàssic. Els dies 30 i 31 de gener tornarà a l’escenari la Compañía Nacho Duato, amb un programa que recupera quatre peces icòniques del coreògraf valencià: "Gnawa", "Liberté", "L’Amoroso" i "Na Floresta".