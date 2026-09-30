Francisco Espejo, fotògraf de 81 anys: "Tinc una espècie d’arxiu cerebral"

Petjades rescatades de la seva fugacitat a la sorra, parelles amb onades de fons, roques i, sobretot, l’astre que marxa lentament al capvespre que deixa la màgia de llum tímida. Aquests són alguns dels moments que captura la càmera de Francisco Espejo, fotògraf del qual es mostren 23 obres a l’Espai Fotoclub Terrassa.
Era mecànic de construcció de maquinària, amo de la seva pròpia empresa, que va fundar juntament amb el seu germà quan el tancament de la indústria en la qual treballava va tancar les seves portes. Va decidir establir-se pel seu compte. Al dia a dia li quedava poc temps per conrear la seva passió fotogràfica, que mantenia latent des de la seva joventut, “perquè treballava gairebé les 24 hores del dia”. Fa dècades que Francisco Espejo és soci del Fotoclub Terrassa i la sala que aquesta entitat gestiona a LaFACT Cultural manté oberta una exposició amb imatges d’aquest veterà fotògraf aficionat que presenten una mirada sensible i bucòlica amb la mar de fons. Amb platges, sobretot, amb un protagonisme especial de la Playa de los Locos, indret de Cantàbria que sembla una mina per a la captura d’ones i màgies crepusculars.
Des de Lucena
Francisco Espejo Sánchez té 81 anys. Va arribar amb 18 a Terrassa des del seu poble d’origen, Lucena, a la província de Còrdova. Li va costar trobar feina i es va acabar dedicant a la mecànica en la fabricació de maquinària en una indústria que va entrar en fallida, i després va recalar en una empresa del sector tèxtil per encarregar-se del seu manteniment. Un altre tancament va desembocar en la seva resolució: va muntar un taller, Tecnología Hermanos Espejo, que manipulava gases d’hospital amb un sistema específic.
“Crec que els fotògrafs veiem fotos en qualsevol lloc, veiem detalls, llum, persones
No obstant això, sempre va tenir la càmera preparada. “Vaig començar amb la fotografia allà per l’any 1975 i de seguida vaig ingressar en el Fotoclub Terrassa i em vaig posar a competir”, recorda Espejo, membre de la Federació Catalana de Fotografia i del grup “Els cinc fotogats”, societat informal d’aficionats amb els quals surt sovint a capturar moments i paisatges, ara que té temps de fer això “i de passar-me estones davant l’ordinador”.
“Crec que els fotògrafs veiem fotos en qualsevol lloc, veiem detalls, llum, persones. Jo tinc una espècie d’arxiu cerebral en el qual deso la imatge d’una persona i la puc reconèixer 20 o 30 anys després”, diu Espejo. Ha participat en multitud d’exposicions col·lectives, però l’actual a LaFACT és la seva cinquena mostra individual. Conté 23 fotografies reunides amb el títol “Moments a la recerca de la composició” que conformen un recorregut paisatgístic de roques, ones, sorres, sols en declivi, amb protagonisme de la Playa de los Locos, a Cantàbria, un santuari dels practicants de surf: “És un lloc que ofereix moments màgics en les postes de sol”, subratlla Espejo.
Paisatge agraït
Altres obres estan realitzades a Llanes, Astúries (quatre), a Suances, Cantàbria (una), a la també asturiana Playa Franca (una), a Cunit (dues fotos). el Prat de Llobregat, Sitges, Castelldefels. “El paisatge marítim és molt agraït”, assenyala l’artista. Per descomptat, hi ha figures humanes en les imatges, surfejant, mirant la mar, fent-se fotos amb mòbils, interactuant en la composició de l’entorn natural, “però són les postes de sol les que permeten la màgia”, reitera aquest fotògraf, veterà però no inclinat a la nostàlgia de l’època analògica: “Era una etapa bonica, aquell encant de la cambra fosca... Però el món digital ofereix moltes més possibilitats. I no et taques les mans”, agrega.
A la Playa de los Locos, la càmera de Francisco Espejo va capturar una filera de petjades i al fons, la dona que les va imprimir en la seva fugacitat. L’exposició es tancarà el 31 d’octubre vinent. Es pot visitar fins al 31 d’octubre de dilluns a dissabtes, de 16 a 21 hores, a l’Espai Fotoclub de LaFACT.