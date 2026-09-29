Volen convertir els pirulís publicitaris en suport artístic: "L'espai públic està en joc"

El Corralito, amb la col·laboració d'altres col·lectius moguts per la mateixa inquietud, vol transformar espais públics per incrementar-hi la presència artística. Ho vol fer el dissabte 10 d'octubre a columnes publicitàries, els popularment coneguts com a "pirulís". Aquesta és una de les propostes del cicle "L'espai públic està en joc", que començarà dos dies abans de l'acció esmentada, el dijous 8 d'octubre, amb una taula rodona.
Pretenen fer ús de l'art i la cultura "per transformar els espais que habitem". El Corralito CCA (Centre de Creació Artística) i l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental impulsen un cicle que reunirà a Terrassa projectes com Contorno Urbano, Enciclopèdia Mural, Terrassa Walls i el Col·lectiu Pirulís "per reflexionar i experimentar sobre l’art i la cultura com a eines de transformació comunitària, participació i cooperació".
El cicle és una iniciativa que vol reivindicar l’espai públic "com un bé comú i explorar el paper de l’art i la cultura a l’hora de construir comunitat, activar processos de participació i imaginar altres maneres de transformar col·lectivament els espais que habitem". El programa posa també el focus en la cooperació i l’economia social i solidària (ESS) "com a eines per fer possibles i sostenibles aquests processos".
Més enllà de pensar què poden aportar l’art i la cultura als barris, "la proposta vol preguntar-se també quines estructures necessitem perquè els projectes artístics i comunitaris siguin sostenibles i no depenguin només de la voluntat o la precarietat, i com es pot generar ocupació i formes de treball dignes des d’aquest àmbit i des de la perspectiva de l’economia social i solidària".
Primer, una taula rodona
La primera activitat tindrà lloc el dijous 8 d’octubre, a les 19 hores, al Corralito (carrer de Sant Leopold, 63), amb una taula rodona sobre la transformació artística i comunitària de l’espai públic a través de la participació i la cooperació. La trobada reunirà Contorno Urbano, Enciclopèdia Mural i Terrassa Walls, tres projectes amb aproximacions diferents a la intervenció artística i cultural en l’espai públic. Contorno Urbano és una fundació que desenvolupa projectes comunitaris, culturals i de transformació de l’espai, especialment a través de l’art urbà. La seva pràctica vincula creació artística, regeneració urbana, educació i participació ciutadana, "impulsant processos de cocreació arrelats als territoris i a les comunitats que els habiten".
El cicle continuarà el dissabte 10 d’octubre, de 10 a 14 hores, amb “Paret oberta. El mur com a espai de joc”, una jornada de creació col·lectiva amb el Col·lectiu Pirulís
Enciclopèdia Mural és un projecte artístic i educatiu iniciat per l’artista Swen Schmitz Coll que connecta art, natura i divulgació mitjançant murals de gran format dedicats a la biodiversitat local. El projecte transforma murs de pobles i ciutats en una enciclopèdia oberta a l’aire lliure i relaciona la intervenció artística amb el coneixement, la sensibilització i la cura de l’entorn. Terrassa Walls, impulsat per l’artista terrassenca Anna Taratiel, aporta al debat una experiència directament connectada amb la ciutat. "El projecte treballa per dinamitzar l’art urbà a Terrassa, generar nous espais per a la creació i contribuir a la professionalització dels i les artistes a través d’intervencions murals, espais d’experimentació i activitats al voltant de l’art urbà", explica El Corralito.
L'acció
El cicle continuarà el dissabte 10 d’octubre, de 10 a 14 hores, amb “Paret oberta. El mur com a espai de joc”, una jornada de creació col·lectiva amb el Col·lectiu Pirulís. Aquest és un grup autogestionat d’artistes que reivindica les columnes de lliure expressió de Barcelona —els coneguts “pirulís”— com a espais d’expressió artística i manifestació ciutadana. A través de la pràctica gràfica i la intervenció urbana, "el col·lectiu explora altres formes d’ocupar, compartir i activar l’espai públic".
La proposta a Terrassa traslladarà aquesta mirada a les poques columnes publicitàries que queden a la ciutat. De 10 a 12 hores se celebrarà un taller de creació per experimentar amb el llenguatge gràfic i el cartellisme. De 12 a 14 hores, les peces creades sortiran al carrer en una intervenció col·lectiva en alguns dels pirulís de Terrassa.
"L'espai públic està en joc i la cultura també és una eina per construir comunitat, reivindicar-lo i transformar-lo col·lectivament", conclouen els organitzadors.