Un músic invident de Terrassa regna al Festival ONCE de Salamanca

El músic terrassenc Pol Oñate serà un dels protagonistes del Festival Música ONCE amb el seu innovador projecte Sambach. El pianista i compositor invident actuarà aquest divendres a Casa Lis, a Salamanca, on se celebrarà el certamen fins dissabte. Oñate va rebre el títol superior de Piano Jazz en el Conservatori Superior del Liceu l'any 2018 i va rebre suport de la Fundació SIFU mitjançant beques a l'excel·lència artística, com ara les ajudes SuperArte.
El festival és una cita cultural "que celebra la creativitat, la inclusió i el talent d'artistes amb ceguesa o discapacitat visual greu", com explica l'organització de l'esdeveniment. Entre els protagonistes d'aquesta edició es troba Sambach, projecte liderat pel pianista, compositor i director artístic Pol Oñate. La seva proposta costa l'obra de Johann Sebastian Bach al públic "a través d'un original diàleg amb els ritmes i sonoritats del folklore brasiler". Elements com la improvisació, la creació escènica i una mirada innovadora sobre el repertori clàssic "es combinen en un espectacle que transcendeix les fronteres entre gèneres i tradicions musicals". Oñate, que també ha exercit la docència, ha actuat diverses vegades a la seva ciutat natal. Ha presentat projectes, per exemple, a la Nova Jazz Cava.
Compromís social
Aquest músic, emprenedor cultural i divulgador va néixer a Terrassa l’any 1987. La seva trajectòria es defineix per la cerca constant de noves maneres de connectar la tradició amb la modernitat. Segons indiquen els organitzadors del festival de l'ONCE, "el seu treball integra creació musical, arts escèniques, mediació cultural i compromís social, sempre des d'una perspectiva en la qual l'excel·lència artística i l'accessibilitat avancen de la mà".
Sambach va néixer l'any 2018 com una proposta per explorar els punts de trobada entre Bach i la música popular brasilera, però la iniciativa ha evolucionat fins el punt de convertir-se en una experiència escènica integral que combina música en directe, dramatúrgia i inclusió. L'organització de l'esdeveniment valora que, des de la seva concepció, "el projecte incorpora criteris d'accessibilitat per a persones amb discapacitat sensorial, convertint-se en un exemple d'innovació artística compromesa amb la diversitat".
A més de Pol Oñate, que s'encarrega de la direcció artística, piano, teclats, veus i composicions, el grup està format per Francesc Guzmán (violí i composicions), i la cantant Carolina Alabau, "un equip de músics de tots dos costats de l'Atlàntic i amb recorregut internacional".
L'actuació de Sambach formarà part d'una programació que convertirà Salamanca en un gran escenari obert a tots els públics. Durant dues jornades, el Festival Música ONCE oferirà concerts i propostes musicals que abasten des del pop, el jazz i el folk fins a la música brasilera, els ritmes urbans i el rock.
El festival es desenvoluparà en alguns dels espais més singulars de la ciutat. La programació s'encetarà a la Casa Lis, continuarà en l'històric pati de la Casa de las Conchas i culminarà a la Sala B del Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM), on tindrà lloc la cloenda del certamen. En total, hi participaran més de 40 artistes. L'esdeveniment recull el llegat de les històriques Biennals de Música de l'ONCE. Pol Oñate compartirà cartell amb artistes com Charamuscas, Camacho PK, Gladston Galliza Trio, Lucas Feliz, Xiara, Soul Drain, Código Bushido o Jim Brother & Co.