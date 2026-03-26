Adeu al Festival Jazz Terrassa amb una pedrera inesgotable

Seran 22 músics davant del públic per celebrar 20 anys d’activitat de l’orquestra en la qual estan enquadrats, l’orquestra que és més que això, que és escola pionera i bressol d’intèrprets de jazz. Seu serà el privilegi i la responsabilitat de tancar el 45è Festival Jazz Terrassa, aquest divendres, a les 21.30 hores. Joan Chamorro, l’impulsor i director de la Sant Andreu Jazz Band (SAJB), es presentarà al capdavant de tot plegat, com sempre, amb aquesta actitud de control comprensiu que denota en cada actuació i disc dels joves membres de l’entitat.
Chamorro va fundar la Sant Andreu Jazz Band el 2006. Al març de l’any següent, la formació es va estrenar en un festival internacional precisament a Terrassa, en la 26a edició del certamen egarenc que avui clausurarà per cordar el cercle d’una relació que arriba més enllà de l’àmbit professional. Joan Chamorro i els seus sempre han considerat Terrassa la seva segona llar, i el Club de Jazz local recorre cada dos per tres, al festival i fora del festival, a aquest conjunt derivat d’un projecte pedagògic i musical de referència mundial. Una versió reduïda, en format dixie, de la formació va tocar, per exemple, a la passada edició del Jazz a la Fresca. Una altra, a la programació nadalenca.
“L’important és el camí i no la meta”, suggereix Chamorro per definir la filosofia que fonamenta el seu projecte pedagògic. El camí és cada nota, cada mirada de complicitat o de cerca d’orientació en un moment d’entrebanc, cada melodia compartida, cada improvisació, cada alegria del ritme completat. El camí, per a la Sant Andreu Jazz Band, té parada i fonda a Terrassa molt sovint. Ell sol, el multiinstrumentista Joan Chamorro, ha actuat a Terrassa gairebé 160 vegades. El director intenta motivar l’alumnat obrint la porta del jazz amb música festiva, al principi, per després transitar senders més profunds.
El certamen d'enguany, que ha exhaurit entrades en més d’una ocasió, va començar el 6 de març
Així, pas a pas, la Sant Andreu Jazz Band ha esdevingut un projecte pedagògic i musical de referència internacional. Ha publicat més de 30 discos, ha rebut diversos premis i ha estat protagonista del documental “A film about kids and music”. Durant dues dècades, ha format músics que han assolit carreres internacionals i ha actuat en festivals i escenaris d’arreu del món, convertint-se en un model únic d’educació jazzística. I d’excel·lència.
"Tocar a la cloenda del festival, coincidint amb el seu 45è aniversari i amb el nostre 20è aniversari, és un honor", afirma Chamorro al Diari de Terrassa. El pedagog recorda aquella estrena del 2007, i les vegades que la banda ha tornat al certamen terrassenc. El repertori d'aquest divendres, "serà una barreja de l'últim CD que hem gravat (sobre la música de Duke Ellington) i alguns temes que enregistrarem ben aviat, especials per a ballarins de swing". El concert de cloenda del festival, doncs, "estarà carregat de swing". Aquest divendres, el públic podrà escoltar els actuals solistes de la SAJB, com Lola Peñaranda, Elsa Armrngou o Pau Garcia, a més de les veus d'Irina Fernández, Koldo Munné i el convidat especial, Edu Ferrer.
La Irina, el Martí, el Koldo, el Luc, la Lola, el Bernat, l’Elsa... Els nois i les noies de Chamorro acomiadaran aquest 27 de març el festival que es va inaugurar el 6 de març. El festival que portava com a lema “What is jazz?”; el del nou Jazzterrasman, el terrassenc Guim Balasch; i el d’un cartell amb figures com Carles Benavent i Felix Pastorius, Jon Irabagon, Ches Smith, Francesca Tandoi, Dave Holland al costat de Lionel Loueke, el blues elèctric de Toronzo Cannon i la trompeta experimental de Dave Douglas.
Ha estat el festival del Pícnic Jazz, esdevingut, de nou, un fenomen social multitudinari, i el dels concerts a l’aire lliure suspesos (alguns) per la pluja o l’amenaça de precipitacions. Res que l’aixopluc de la Nova Jazz cava no pugui remeiar. Aquest divendres s’apagaran els llums. Aquest divendres, el Club de Jazz d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, organitzador de l’esdeveniment, farà un primer balanç d’un certamen pel qual han passat més de 200 músics i que ha celebrat activitats en 23 espais, i que ha hagut de penjar el cartell de “no hi ha entrades” en diverses ocasions.