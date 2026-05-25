L'actriu de Terrassa que obrirà el Grec del 2026

Miriam Moukhles inaugurarà el Grec 2026. El prestigiós festival teatral de Barcelona s’obrirà el 29 de juny amb “L’òpera de tres rals”, una obra de Bertolt Brecht (text) i Kurt Weill (música) que torna als escenaris catalans en una nova producció dirigida per Marta Pazos, amb direcció musical de Dani Espasa i traducció de Marc Rosich. I amb la participació de la terrassenca Miriam Moukhles en l’elenc d’un muntatge que es representarà en tres funcions el 29 i el 30 de juny, i l’1 de juliol.
“L’òpera de tres rals” és una coproducció del Festival Grec i el Teatre Lliure que commemorarà el 50è aniversari de totes dues institucions amb una obra esdevinguda una crítica furibunda al capitalisme, una feroç radiografia marxista del sistema que, des del Berlín d’entreguerres, “no ha perdut ni un gram de vigència”, segons indiquen els promotors de l’espectacle.
En els baixos fons d’un Londres miserable, criminals, captaires i autoritats es barallen per sobreviure. Al Londres descrit, Macheath, Mackie el Navalla, el criminal més temut de la capital anglesa, es casa en secret amb Polly Peachum, la filla dels usurers que controlen el negoci dels captaires.
La supervivència
Els Peachum, furiosos, mouran fils per empresonar el Mackie, sense saber que aquest té un aliat inesperat: el Tigre Brown, cap de la policia. “En un món en el qual la frontera entre el crim i el poder és purament cosmètica, tothom té un preu i la supervivència és l’únic principi moral que compta”. El muntatge és concebut com “una òpera destinada als pobres”, amb tot l’esplendor a què els pobres poden aspirar, “però prou barata perquè els pobres puguin permetre-se-la.” Amb aquesta justificació del títol, comença una nova posada en escena d’una de les obres més conegudes de Bertolt Brecht, amb música de Kurt Weill. Va ser la producció més vista a l’Alemanya del seu temps fins a l’arribada dels nazis al poder, l’any 1933.
El text es presenta ara en una versió en català de Marc Rosich i amb un repartiment encapçalat per Nao Albet fent de Macheath i amb Miriam Moukhles, Marta Bernal, Eduard Farelo, Júlia Truyol i, en un paper doble, Roc Bernadí, entre altres noms de l’escena catalana emergent, protagonitzant el muntatge.
L’escenografia és de la mateixa Marta Pazos, directora gallega formada en Belles Arts a Barcelona i també a l’escola de la Societas Raffaello Sanzio.