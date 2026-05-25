Dos actrius juguen amb la poesia de Formosa: "Cada trobada amb en Feliu és una classe magistral"

Reconeixen el mestre jugant amb els seus versos groguencs que desconcerten, potser, i se sent la veu del poeta en l’escenari. Marta Corral i Mònica van Campen representaran aquest dimarts “Groc”, un espectacle poètic basat en una obra de Feliu Formosa i nascut de l’estima i les trobades amb l’escriptor, dramaturg i traductor de Terrassa.
Amb algú de la talla literària d’aquest poeta, a més, tan prolífic malgrat la seva edat, i amb tantes revisites al seu cabal líric, qualsevol any pot ser l’Any Feliu Formosa. Són moltes les esquerdes per les quals es pot colar el bo del Feliu i per una d’elles es colarà aquest dimarts una d’aquestes redescobertes. La idea i la direcció corresponen a Les Responsables, que representaran a Amics de les Arts l’espectacle “Groc”, basat en “El quadern groc”, llibre de Formosa. Les actrius Marta Corral i Mònica van Campen sortiran a l’escenari per desplegar un recital poètic o, com destaquen elles mateixes, “potser quelcom més”.
Jugant
Tot és groc, un color que, segons els impulsors de la proposta, “simbolitza l’alegria, l’optimisme i l’energia, a més de la saviesa i la creativitat”. El “Groc” portat a escena es configura com “un joc poètic de petit format” amb el qual les dues actrius juguen amb els versos del quadern que va esdevenir un dels últims poemaris de Formosa. L’autor “opina, explica i desconcerta” i les seves paraules “són sempre imprevisibles”.
“Groc” també ho és. A partir de les 19 hores d’aquest dimarts, 26 de maig, les poesies s’entrellaçaran amb la veu enregistrada de Formosa, els àudios del qual deixaran caure reflexions breus i despreocupades sobre el fet poètic, però també sobre el dia a dia que molts cops ha esdevingut matèria primera de l’obra d’aquest poeta nascut el 1934 i resident a Terrassa. Els organitzadors no descarten acabar el recital amb la presència del poeta si aquest és disponible.
I aprenent
Marta Corral i Mònica van Campen s’han retrobat amb el mestre, com el defineixen, després de veure’s mencionades en un fragment de les seves memòries, detall que les va emocionar. “Groc” va néixer a Terrassa, per descomptat, “entre cafès, pastissets, anissos i licors d’herbes”. I de lectures de “El quadern groc”, i de l’estima que les dues actrius mantenen vers un dels seus professors de l’Institut del Teatre, institució en la qual Formosa va treballar del 1975 al 1999. L’obra de Les Responsables també va germinar “de les ganes de seguir aprenent i jugant”. Cada trobada amb en Feliu “és una classe magistral que la vida ens regala”.
Formosa, poeta, prosista, traductor, dramaturg, professor d’art dramàtic i actor, ha guanyat nombrosos guardons, entre els quals el Premi Nacional de Cultura i el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. L’autor d’obres cabdals com “Cançoner” (reeditat fa uns mesos per la Fundació Torre del Palau), “Llibre de les meditacions”, “Raval” o “Semblança”, ha traduït figures destacades del teatre alemany, clàssic i contemporani, com ara Goethe, Schiller, Kleist, Wedekind, Schnitzler, Dorst, Dürrenmatt, Weiss, Bernhard o Strauss. Va dirigir la traducció, en quatre volums, del teatre complet de Bertolt Brecht. L’any 1994, el Ministeri de Cultura li va atorgar el Premi Nacional de Traducció.
Tant Marta Corral com la terrassenca Mònica van Campen, ambdues nascudes l’any 1974, han participat en nombrosos muntatges teatrals i en sèries i programes de televisió. Corral, que combina la docència amb la interpretació, ha treballat en sèries de 3Cat com “Com si fos ahir”, “Laberint d’ombres” o “La riera” o espais com ara “Societat imitada” o “Crackòvia”; també a “Homo Zapping” (Antena 3). Mònica van Campen ha participat en treballs com “La riera”, “Plats bruts”, “Com si fos ahir”, “El comisario”, “Los 80”, “La que se avecina o “Policías”.
L’espectacle, que es representarà al carrer del Teatre, té una durada de 50 minuts. L’entrada té un preu de 10 euros per al públic en general i de 5 per als socis d’Amics de les Arts.