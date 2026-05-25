La història de Marcelino arriba a Terrassa

Marcelino parla de sexe, de desig, d’amargors, també. En Marcelino és un home gran, un home de camp. És una veu inventada per Bibiana Collado, que s’ha nodrit de diverses històries per crear la que potser és la història de tots, i que, sí, també ve del camp. Bibiana Collado Cabrera és una escriptora castellonenca que va aconseguir un notable èxit amb la seva anterior novel·la, “Yeguas exhaustas”, i que aquest dissabte vinent presentarà “Marcelino” a la llibreria Synusia, al carrer de Montserrat.
Collado reivindica el protagonisme de les persones grans, les “no escoltades”, les que gairebé sempre poblen la perifèria a la literatura i la vida pública, en aquest llibre editat per Los Aciertos & Pepitas de Calabaza sobre el qual conversarà aquest dissabte vinent, a partir de les 12 hores, amb la bibliotecària Esther Blasco Rubio a la llibreria situada a la seu de l’Ateneu Candela.
Bibiana Collado Cabrera va néixer a Borriana (Castelló) el 1985. És llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en literatura hispanoamericana per la Universitat de València, on també va realitzar el Màster d’Estudis Hispànics Avançats (Premi Extraordinari de Màster).
L’any 2014 va defensar la seva tesi doctoral, titulada “L’imperi nou de la teva paraula: cànon, tradició i ruptura en poetes cubanes de la Revolució”, que va ser qualificada amb excel·lent cum laude. Actualment, és professora de llengua i literatura. Ha publicat els poemaris “Como si nunca antes” (XXXIV Premio de Poesía Arcipreste de Hita; Pre-Textos, 2012), “El recelo del agua” (accésit del Premio Adonáis; Rialp, 2016), “Certeza del colapso” (Premio Complutense de Literatura; Ediciones Complutense, 2017), “Violencia” (La Bella Varsovia, 2020) y “Chispitas de carne” (La Bella Varsovia, 2024).
En aquest últim poemari parla sobre la relació entre les dones que envolten la dona que escriu; sobre el vincle entre aquelles que la van precedir (a la família, a la literatura, a l’escola) i les que l’acompanyen, fins i tot amigues còmplices i persones desconegudes.