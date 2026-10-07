Alba Ruiz, més que una jam session: "Entén l’amistat com un espai de creixement compartit”

La setmana passada, a la presentació de la nova temporada estable de la Nova Jazz Cava, es va exposar el seu nom com a exemple de figura emergent i d’aposta pel talent local per part del Club de Jazz Terrassa. Alba Ruiz, però, ja ha deixat enrere l’etiqueta de promesa, encara que aquest dijous, 8 d'octubre, torni a la Cava en una jam session. La saxofonista, compositora i cantant terrassenca acaba de publicar el tercer avançament de “Move ahead”, un àlbum que combina la tradició del soul de Memphis amb una mirada contemporània i que veurà la llum el 4 de desembre.
El tema, “Beauty in you”, és una cançó en anglès sobre l’amistat, la capacitat de sostenir-se mútuament i la força que pot néixer dels vincles humans. Segurament l'interpretarà aquest dijous. És una composició sobre la bellesa que no es reflecteix en el mirall, “sinó en la manera de mirar els altres, d’acompanyar-nos i de reconèixer el valor de les persones que ens envolten”, segons explica Formula Free, la productora del treball.
Després de “Get it checked” i “Seashore”, aquesta nova cançó obre una perspectiva més íntima sobre un disc que parteix de la tradició del soul “per explorar la capacitat de transformar les experiències personals en cançons”. El nou tema neix d’una experiència personal. L’Alba dedica la cançó a una amiga que va travessar una etapa difícil de la seva vida. Acompanyar-se durant aquell procés, aprendre a sostenir-se i recuperar juntes la capacitat d’estimar-se “es va convertir en l’origen d’una composició que entén l’amistat com un espai de creixement compartit”.
Protagonisme compartit
Musicalment, “Beauty in you” es construeix sobre una balada folk, d’arrel soul, de tempo contingut i una producció poc intervinguda, en què la veu i el saxo comparteixen protagonisme. La interpretació busca l’emoció des de la senzillesa. El tema progressa orgànicament fins a dibuixar un somriure inesperat i transporta a la serenitat de la Norah Jones dels primers anys dels 2000 “i a la proximitat de John Mayer”.
Alba Ruiz Torres es va formar al Conservatori de Terrassa, el Conservatori del Liceu i Taller de Músics ESEM. Va rebre el Premi BBVA de Música al Talent Individual el 2017. Llavors estudiava saxo clàssic.Aquest dijous, a les 21.30 hores, tornarà a la Cava, on ha actuat 13 vegades, en format de quartet, acompanyada per Roc Calvet (guitarra), Pep Coca (contrabaix) i Sergi Torrejón (bateria). Destaca el Club de Jazz Terrassa que la saxofonista s'envoltarà així d'una banda de luxe formada per músics de la casa. "La formació, nascuda de la complicitat i l'admiració mútua entre aquests quatre artistes locals, ens presenta un repertori fresc i autèntic". La seva proposta combina composicions pròpies de l'Alba i temes de soul "amb una selecció acurada d'estàndards de jazz que han marcat la trajectòria dels seus integrants".