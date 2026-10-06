Voleu aprendre a recitar poesia a Terrassa?

No tot consisteix a posar veu engolada i pauses dramàtiques. Declamar poesia és quelcom més i Josep Pedrals tracta de transmetre-ho als seus alumnes, perquè el vessant didàctic és un dels que mouen aquest poeta que a partir d’aquest dimecres, i fins el 9 de desembre, impartirà un curs de títol inequívoc: “Com recitar poesia”. Ho farà a la seu d’Amics de les Arts en una iniciativa organitzada per l’Escola de Literatura de Terrassa.
“Vols assolir una declamació fluida, pertinent i personal, i aprofundir les particularitats de la comunicació poètica?”, resa l’anunci de l’entitat en relació amb una proposta formativa adreçada a tots aquells interessats “a aprofundir en l’art de la recitació poètica i en les particularitats de la comunicació oral de la poesia”.
El calendari de sessions és aquest: 7, 14, 21 i 28 d’octubre; 4, 11, 18 i 25 de novembre, i 2 i 9 de desembre de 2026. Són 10 sessions presencials, amb horari de 18.30 a 20.30 hores, que tindran lloc a la Sala Morera d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals
El curs està pensat per a qui vulgui desenvolupar la declamació “tot explorant els recursos expressius que intervenen en la transmissió d’un poema”. Al llarg de les sessions es treballaran aspectes vinculats a la veu, la interpretació, el ritme, la respiració, la comunicació oral i la relació entre el text poètic i l’oient. El calendari de sessions és aquest: 7, 14, 21 i 28 d’octubre; 4, 11, 18 i 25 de novembre, i 2 i 9 de desembre de 2026. Són 10 sessions presencials, amb horari de 18.30 a 20.30 hores, que tindran lloc a la Sala Morera d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, amb entrada pel carrer de Sant Pere.
Cal estar matriculat per assistir a aquesta activitat, el programa de la qual començarà amb bases de fonètica, vocalització i respiració i continuarà amb la retòrica i la comunicació persuasiva. El professor insistirà després en la lectura musical del text i com desxifrar la mètrica i el ritme. La resta del contingut repassarà des de la lectura semàntica del text (com dir la sintaxi amb l’entonació) al treball per discernir i focalitzar l’atenció per tal de transmetre el sentit del poema. El curs incidirà també en la denotació i la connotació en l’expressió oral; el sentit del tempo, el volum i el to en l’exposició parlada; el camí que va de l’autor a l’oient; el llenguatge del cos en la transmissió del poema i la interpretació poètica, entre l’excés i la moderació. La formació s’impartirà en català, però el treball d’anàlisi i dicció es farà en català o en castellà, segons la preferència de l’alumne.
Professional
Josep Pedrals es dedica a la poesia des de diversos fronts: escriu llibres d’investigació en el gènere (assajos novel·lats sobre poètica i vida), recita poesia de forma professional (ha actuat per Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica) i explica la poesia en cursos i conferències (en universitats, instituts i escoles). Difon i divulga la poesia en diversos mitjans de comunicació (actualment a El País, la Cadena Ser, el pòdcast "Tenim paraula" de 3cat, la Revista Esguard i la revista Cavall Fort) i ha muntat celebracions poètiques de tot tipus i periodicitat. Va conduir durant 13 anys l’històric cicle poètic del bar Horiginal i va codirigir el festival Barcelona Poesia entre 2020 i 2023. Posa versos a la música de diversos compositors i expandeix la teatralitat del vers.