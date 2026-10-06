Taller de brodat amb "plantes prohibides" de Palestina

El Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT) presentarà aquest diumenge, 11 d’octubre (11 hores) el projecte “Plantes prohibides de Palestina” i el taller de brodat tradicional palestí (tatrís).
L’activitat, gratuïta per a adults però amb inscripció prèvia, doncs les places són limitades, s’inclou en les Jornades Europees de Patrimoni (JEP). Enguany, aquesta iniciativa se celebra sota el lema “Patrimoni en risc: reviure, resistir, reimaginar”. En el marc d’aquesta festa, considerada la més participativa a Europa entorn del patrimoni cultural, el Museu Tèxtil ofereix un taller d’iniciació al tatrís (brodat tradicional palestí de punt de creu) a través dels motius del projecte “Plantes prohibides de Palestina” de l’artista Shereen Quttaineh.
Com indica el CDMT, “durant incomptables generacions, els palestins van recol·lectar i van recollir els fruits de la seva terra, des de plantes silvestres com el card rodant gundelia (Akkoub), la farigola medicinal (Za’atar) i la sàlvia silvestre (Meramieh) fins a cultius bàsics com olives, taronges i síndries”. Com en tots els altres aspectes de la vida, “la seva autonomia sobre la seva pròpia alimentació es troba sota l’ocupació”. A més de confiscar terres de cultiu i arrencar arbres fruiters centenaris, els ocupants imposen “lleis opressives que prohibeixen als palestins recol·lectar i cultivar les plantes que conformen les tradicions culinàries, medicinals i culturals”. Tot i això, els palestins continuen trobant maneres de resistir. Cada motiu de tatrís (tatreez) d’aquest projecte documenta el que es considera una “Planta prohibida de Palestina”, amb una història “de connexió i resiliència”, i ofereix un recordatori “del vincle perdurable entre el seu poble i la terra que els nodreix”.
Estampació
Shereen Quttaineh és una artista tèxtil i educadora establerta a Amman. En la seva pràctica artística Quttaineh explora la botànica, el territori, el control polític i els rituals quotidians “com a llocs per a la memòria col·lectiva”. Treballant amb materials recuperats, combina l’estampació en relleu, el collage tèxtil i el brodat per crear obres meditatives “que reflecteixen la tensió entre la introspecció personal i les narratives socioculturals compartides”.
El taller serà impartit per l’artista egarenca Irene Pe, amiga de Shereen Quttaineh i traductora del projecte «Plantes prohibides de Palestina» al català i al castellà.