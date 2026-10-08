Ángel Martín, humorista: ""Hem apagat el motor del cervell"

Porta un telèfon mòbil a la mà dreta i un plàtan obert a l'esquerra, mentre mira de reüll, objecte de sorpresa. La imatge promocional de "Somos monos" resumeix l'esperit d'aquest espectacle amb el qual Ángel Martín torna a Terrassa, a LaFACT Cultural, aquest cap de setmana, en dues funcions. Una se celebrarà a l'equipament cultural de la rambla d'Ègara aquest divendres, a les 21 hores. La segona, aquest dissabte, a les 20.
Ja va venir fa un any. "Somos monos" es representa a LaFACT Cultural per segona vegada després del reeixit pas de l'anterior espectacle de Martín, "Punto para los locos", pel mateix escenari. "Hem deixat de fer servir el cervell?", es pregunta, i pregunta al públic, l'actor i protagonista d'un espectacle tant humorístic com crític: "Aquest monòleg està inspirat en una realitat que tots vivim; per exemple, dependre d’un tutorial per fer un ou ferrat", explica l'artista. La seva proposta convida al públic a riure’s d’ell mateix; de les pròpies contradiccions i de com la tecnologia, el ritme de vida i les xarxes socials estan transformant la manera de pensar, sentir i comunicar.
Martín fa una advertència en clau d’humor: "Hem apagat el motor del cervell". Ángel Martín Gómez (Barcelona, 5 d’octubre de 1977) és un humorista, guionista, monologuista, actor i presentador de televisió. L'any 2001, els productors de Paramount Comedy van organitzar un càsting per trobar nous talents en el camp del monòleg i Ángel Martín s'hi va presentar amb una aposta trencadora. Duia un llençol al cap. Havia preparat un monòleg sobre el que suposava ser un fantasma. Després del seu número audaç, va ser escollit per formar part del grup de còmics de Paramount Comedy. En aquesta factoria es va fer famós, amb treballs com "Psicofonías y espiritismo" i "Contes infantils".
Fa un any, amb "Somos monos", Ángel Matín va exhaurir les entrades per a l'única funció que oferia a Terrassa. Aquest divendres i aquest dissabte, els aficionats a la seva carrera disposen de dues oportunitats per veure'l. Les entrades tenen un preu de 24 euros
Ha participat en programes televisius com "Noche sin tregua", presentat pel seu amic Dani Mateo, o "La noche de Fuentes y Cía". En aquest programa tenia un curt espai en un paper que recordava al que després desenvoluparia a "Sé lo que hicisteis...", un repàs àcid a la premsa del cor que va presentar juntament amb Patricia Conde a La Sexta fins l'any 2011. L’èxit assolit per aquest últim espai va fer que La Sexta confiés, tant a Martín com a Conde, la presentació de programes especials com la gala d’entrega dels Premis TP d’Or 2006 o les campanades de la nit de cap d’any del 2006 i les del 2007.
La salut mental
Martín va ser guionista de la sèrie "Siete vidas" durant una temporada. A més, ha creat dos pòdcasts d’èxit molt diferents entre ells. A "Por si las voces vuelven", comparteix reflexions i converses al voltant de la salut mental, inspirat en la seva experiència personal. A "Misterios cotidianos", que condueix amb José Lozano, explica i comenta amb humor situacions estranyes o misterioses que sovint tenen una explicació molt més senzilla del que sembla.
Precisament "Por si las voces vuelven" va ser el títol escollit per al llibre que va publicar l'any 2021. A aquest volum fonamentat en la salut mental es van sumar després "Detrás del ruido" (2023) i "Punto para locos" (2024). Aquesta última obra es basava en el seu monòleg de títol idèntic.
Fa un any, amb "Somos monos", Ángel Matín va exhaurir les entrades per a l'única funció que oferia a Terrassa. Aquest divendres i aquest dissabte, els aficionats a la seva carrera disposen de dues oportunitats per veure'l. Les entrades tenen un preu de 24 euros.