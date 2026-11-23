L’escriptor i periodista Vicenç Villatoro pronunciarà aquest dimarts la conferència “Arnau Mir de Tost i el naixement de Catalunya” a l’Ateneu Terrassenc, a partir de les 19 hores.\r\n\r\n"Entre finals del segle XI i el segle XII apareixen, per primera vegada de manera significativa, el nom i el concepte de Catalunya, alhora que es troben els primers exemples de la llengua catalana. Aquest període coincideix amb la incorporació a l’òrbita de la Casa de Barcelona de les zones de Lleida i de Tortosa, configurant aproximadament el perímetre de la Catalunya actual i posant els fonaments de la seva expansió en clau mediterrània i el vincle dinàstic que avui diriem confederal amb Aragó", resa la presentació de l'acte.\r\n\r\nEn aquell procés històric van ser fonamentals les figures d’Arnau Mir de Tost i de la seva esposa Arsenda d’Àger, "que en nom de les polítiques dels comtats de Barcelona i d’Urgell són claus en la col·laboració entre aquests dos grans comtats -un de la muntanya, l’altre de la costa- en l’expansió cap a Balaguer i Lleida, en un moment de relativa feblesa andalusina". Ells van posar les bases "d’un sistema territorial que mira a la vegada cap al nord per damunt del Pirineu, cap al sud en les relacions amb el món andalusí, cap a l’oest per les vies de comunicació amb l’interior de la península i cap a la Mediterrània, que serà a partir d’un cert moment el seu principal horitzó", afegeix.\r\n