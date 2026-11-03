Aquella fototípia de fa més de 50 anys: "Les textures són precioses"

El llibre es va acabar d’estampar el 30 d’octubre del 1974, i d’aquell llibre del fotògraf estatunidenc Phil Zimmermann, amb 600 exemplars, es nodreix la mostra que aquests dies omple La Cúpula de poesia en imatge en blanc i negre, de carrers empedrats i ombres, i de reflexió sobre la fotografia artística i sobre l’art de la còpia.
Una finestra, un carreró, amb vianants o sense, encorbats pel pes o alçats en solitud. Potser es presumeixen esquinçalls de boira en altres fotografies, i en una altra un lloc de venda de fruites i un terra empedrat de llambordes. Hi ha un canó convertit en joguina en la via pública. Tot es presenta en blanc i negre. “Fototípia editorial” reuneix en una exposició 22 fotografies del barri de Ribera de Barcelona realitzades per l’artista estatunidenc Phil Zimmermann fa més de 50 anys. La mostra, comissariada per Samuel Garrofé i instal·lada a l’Espai d’Art La Cúpula d’Amics de les Arts de Terrassa, expressa l’interès artístic més enllà d’aquella boira i d’aquells carrerons. És un intent de donar a conèixer sistemes de producció gràfica, en aquest cas com a exemple de la seva aplicació a la impressió de fotografia artística, de “fine art”.
El recorregut per aquest conjunt de làmines es pot contemplar i assaborir fins el 27 de novembre. Les obres de Zimmermann presents a La Cúpula són una selecció de l’edició “El barri de Ribera (recull de poesies)”, que va constar de 600 exemplars numerats de l’1 al 600 i es va presentar conjuntament amb poemes d’autors com Carles Pi i Sunyer, Joan Brossa o Joan Maragall. Les làmines incloses en la mostra corresponen a l’exemplar 216, propietat de la col·lecció privada de Samuel Garrofé.
Darrere la proposta de l’exposició es troba el Laboratori Creatiu d’Amics de les Arts i els seus projectes sobre arts visuals, il·lustració, obra gràfica, poesia visual o art imprès, amb la mirada posada en l’interès per l’obra sobre paper “i les seves actuals derivades”. El treball presentat a La Cúpula “dona validesa a uns sistemes de producció gràfica que de manera híbrida aporten solucions tant a la gràfica com a la fotografia”.
“Fototípia editorial” romandrà a La Cúpula, al carrer de Sant Pere, fins al 27 de novembre
El llibre de Zimmermann és producte de la fototípia comercial, un procediment d’impressió fotomecànica sense trama inventat el 1856, com explica el laboratori. Aquest sistema va ser utilitzat massivament entre finals del segle XIX i mitjans del segle XX “per a la producció comercial a gran escala de targetes postals, il·lustracions de llibres i làmines col·leccionables”, ressalta Garrofé. I el treball exposat ara és paradigma de la seva aplicació a la impressió de fotografia “fine art”. L’editorial Gustau Gili va publicar el llibre l’any 1974. En els seus tallers es van realitzar les reproduccions en fototípia.
Llibres d'artista
Des de llavors, el fotògraf nord-americà ha creat llibres d’artista basats en fotos. Es va llicenciar en Belles Arts a la Cornell University el 1973 i el 1980 va realitzar un màster en belles arts en estudis fotogràfics al Visual Studies Workshop/SUNY. Diu el full de sala que Zimmermann viu a Tucson i és professor a la University of Arizona. Va ser fundador de la College Book Art Association i en forma part de la junta directiva.
L’obra de Zimmermann va incloure poemes de Carles Pi i Sunyer, Joan Brossa i Joan Maragall
Garrofé va adquirir l’exemplar en una llibreria de vell fa uns sis anys i l’ha posat a la disposició del laboratori per fer un pas més en les pretensions del grup de divulgar treballs artístics com aquest, fruit d’un esforç artesà amb l’ús de la fototípia per ampliar un tiratge a partir del volum original. El context, amb la recuperació de processos antics en l’últim quart de segle, amb l’onada pictorialista, afavoreix tant les mostres com la reflexió “sobre l’acceptació de la multiplicitat i la còpia”, sobre un plantejament gens fútil: una còpia pot ser una obra d’art, també?
Hi ha enquadrament precís en procediment que desprèn un gust per l’exactitud. Algunes de les reproduccions de les captures de Zimmermann instal·lades a La Cúpula presenten la llum cremada. “Les textures són precioses”, conclou Samuel Garrofé.