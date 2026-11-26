Al llarg de la història, altres gèneres s'han emportat amb facilitat la reputació de la protesta o la causa noble, amb el camí aplanat per la propaganda, però hi ha milers d'exemples de generositats diverses que viatgen entre el frasseig de la música lliure. A Terrassa, també. Les iniciatives impulsades per l'Associació de Músics de Jazz de Terrassa (MuJazzT) en són un bon exemple. I l'exemple dins de l'exemple és el concert solidari que cada any, des del 2020, organitza aquesta entitat i que divendres vinent, 4 de desembre (21.30 hores), viurà un nou capítol en el lloc acostumat, la Nova Jazz Cava. Aquesta vegada pujarà a l'escenari eFusió, una banda que adapta al seu eclèctic estil estàndards de jazz "orientant-los cap a ritmes més funkys", com detalla David del Moral, un dels impulsors del projecte, integrant de la formació i secretari de MuJazzT. El preu de l'entrada: 12 euros.
Enguany, els beneficis de la recaptació del concert seran destinats al projecte "Humanització dels espais de diagnòstic i tractament del càncer de l'Hospital Universitari de Terrassa". La Nova Jazz Cava hi col·labora cedint l'espai i personal tècnic, i fent-ne difusió de l'esdeveniment, que incorpora, a més, a la seva programació estable. L'any passat va ser Oncolliga la fundació destinatària d'aquesta iniciativa nascuda per ajudar entitats vinculades a Terrassa "i amb finalitats socials o de servei a la salut dels ciutadans", afegeix David del Moral. Altres beneficiàries d'anteriors convocatòries han estat MútuaTerrassa, amb un projecte comunitari per a menors amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) i els seus familiars; el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) amb el projecte "Benvinguts a casa" a la Llar Residencial Sant Llàtzer; una altra vegada el CST amb la seva iniciativa "Dona el teu primer batec", per humanitzar l'àrea de maternitat; i la associació TEA del Vallès Occidental.
Millorar l'atenció
L'entitat destinatària de la proposta del 2026 és la Fundació Joan Costa Roma, del CST, amb el seu projecte "Humanització dels espais de diagnòstic i tractament del càncer de l'Hospital Universitari de Terrassa". Segons la directora d’Infermeria i de l’Àmbit Maternoinfantil del CST, Antònia Villalba, “el projecte #CSTHumanitza té com a objectiu millorar l'atenció de les persones en totes les necessitats, posant la persona al centre i abordant tota aquesta part més emocional que pot ajudar a guarir o a acompanyar els malalts".
"Els hospitals tenen espais funcionals, i la humanització els aporta aquest plus que fa que el pacient, i està demostrat, estigui més tranquil i millori", afirma Antònia Villalba, directora d’Infermeria i de l’Àmbit Maternoinfantil del CST
Per això, el consorci ha creat una Comissió d'Humanització "que es dedica a dinamitzar tots els projectes" que l'entitat considera positius per millorar l'atenció: "Treballem molt amb els pacients, amb l'opinió dels pacients, amb la seva expertesa, entenent com volen ser acompanyats". També es tenen en compte els entorns i els espais i àmbits com l'equitat en l'atenció i l'accessibilitat a l'organització.
Humanització
"Els hospitals tenen espais funcionals, i la humanització els aporta aquest plus que fa que el pacient, i està demostrat, estigui més tranquil i millori. Quan dissenyem un espai, el fem funcional, però sempre hi ha coses que pots millorar. Són aspectes que moltes vegades, quan dissenyes un espai, no els
dones la importància que realment tenen; que el pacient se senti vist, que el pacient se senti escoltat, i això, simplement, a vegades consisteix a buscar una taula o buscar una pantalla posada en un lloc o posada en un altre", declara Villalba. Aquesta mirada és la que incorpora el CST quan duu a terme projectes d'obres o de reformes d'espai, quan ha de decidir elements com la llum, la temperatura, el control de so, els colors o els materials. Els materials han der amables. Els colors, no estridents.
MuJazzT, col·lectiu de músics de jazz de Terrassa, es va crear la tardor del 2012 i a partir d’aquell any va iniciar la seva activitat. L'objectiu: "Aconseguir que els músics formin part del patrimoni cultural que és el jazz a la nostra ciutat"
L'aportació del concert solidari contribuirà a "humanitzar" els espais de diagnòstic i tractament de càncer de mama. “En pacients oncològics, el diagnòstic és feixuc: es fan diferents proves, i algunes poden arribar a ser dures per a la pacient. Hem de buscar com a aquests espais, que ara són funcionals, podem incorporar alguns aspectes, amb l'objectiu de donar una experiència millor a les pacients. Probablement, el procés no el podrem canviar, però sí que podem tenir en compte aquests aspectes perquè la seva experiència no sigui tan dura”, rebla Antònia Villalba.
La banda
El conjunt protagonista de la vetllada d'enguany, eFusió, es va formar l'any 2019 i, després de l'aturada obligada per la pandèmia, va continuar la seva activitat amb un repertori basat en les adaptacions de clàssics jazzístics i en temes propis arrelats a la música "laietana" i el rock progressiu dels anys 1970. Joan Paloma, Ramon Barrio i David del Moral van fundar aquesta banda que ara incorpora Lluïsa Millán i Emili López, músics amb els quals David del Moral ha col·laborat en diverses ocasions amb concerts per a la Fundació Art Solidari; i suma també al projecte Maria Cofan (membre de Balkan Paradise Orquestra) i Albert López, intèrprets professionals amb una sòlida trajectòria a formacions de Barcelona.
Així, la formació que pujarà a l'escenari de la Cava la integraran set membres amb la veu de Lluïsa Millán, Maria Cofan al trombó, Emili López (guitarra i veus), Ramon Barrio (teclats), David del Moral (guitarra), Albert López (baix elèctric) i Joan Paloma (bateria). Tant David del Moral com Joan Paloma van participar en l’esdeveniment solidari de l’any passat amb el conjunt terrassenc Jazzmanontroppo, projecte caracteritzat per una profunda inquietud musical i una proposta que combina jazz, latin, bossa, blues i soul, sempre amb una mirada pròpia. L’objectiu és clar: gaudir i fer gaudir, “oferint versions fresques i personals de temes coneguts”. L’oferta d’eFUSIÓ és similar, amb un repertori que es mou deliberadament en un camp fronterer on el llenguatge del jazz fa de fil conductor per a l'exploració de ritmes, passatges elèctrics i arranjaments que s'obren a la improvisació. Jazz, en definitiva, amb orientació funk. I amb propòsit solidari.
MuJazzT
MuJazzT, col·lectiu de músics de jazz de Terrassa, es va crear la tardor del 2012 i a partir d’aquell any va iniciar la seva activitat. L'objectiu: "Aconseguir que els músics formin part del patrimoni cultural que és el jazz a la nostra ciutat".
L´associació, inscrita al Registre d´Entitats de la Generalitat de Catalunya, organitza jam sessions, concerts i classes magistrals, i dirigeix el programa Jazz a les Escoles, amb la col.laboració de l´Ajuntament de Terrassa. MuJazzT porta la direcció artística del programa Jazz a Prop, que consta de sis concerts a centres cívics, amb el patrocini del consistori; i l´organització del concert solidari. Actualment, Gemma Plans presideix l'entitat i la resta de la junta directiva la formen David del Moral, Pere Jané, Xavi Hinojosa i Sergi Torrejón. MuJazzT compta amb un 50 músics associats.