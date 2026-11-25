Un sol pla agusa l’enginy i el món del setè art és ple de cineastes disposats a esprémer les possibilitats de la seqüència única. Terrassa viurà des d’aquest dijous, i fins aquest dissabte, un nou One Shot, concurs que enguany ha rebut 1.954 curts procedents de 110 països i que se celebrarà en dos escenaris: el Coro Vell i l’institut Terrassa.
Això no és una exageració ni una fanfarronada: aquest festival que se celebra a Terrassa és l’únic del món que es dedica als curtmetratges d’un sol pla seqüència. D’aquí el seu nom, en anglès: One Shot. La Societat Coral Joventut Terrassenca, el Coro Vell, organitza aquest esdeveniment, hereu històric del Rotllo, que aquest dijous, 26 de novembre, comença el seu tram final, amb la projecció dels 60 films finalistes, dels 1.954 presentats. La festa culminarà aquest dissabte amb la gala de lliurament de premis. Enguany, el concurs arriba amb una novetat significativa quant a escenari. Tindrà dos seus: a la del Coro Vell, com sempre, se suma en aquesta edició l’institut Terrassa, al número 331 de la rambla d’Ègara, on precisament se celebrarà la cerimònia de distincions.
La qualitat
El certamen manté una línia de participació similar a la d’altres convocatòries, amb un alt nivell de qualitat, “i cada vegada són més els directors que repeteixen l’experiència”, segons destaca el Coro Vell. L’Índia, amb 191 pel·lícules, ha desbancat enguany l’Iran (188, per 241 en el 2025) com a país amb més aportacions. Espanya, quarta en la convocatòria del 2025, s’ha situat aquesta vegada en el tercer lloc, amb 158 curts, seguida de Turquia (112) i el Brasil i els Estats Units (108 produccions cadascun).
Els premis econòmics es mantenen com en les convocatòries anteriors: 1.000 euros per al guanyador del concurs, 600 per al segon classificat i 400 per al tercer lloc
Enguany, l’organització ha rebut 1.954 curts, procedents de 110 països, dels quals van sortir 206 films preseleccionats per a l’elecció final per part d’un jurat format per l’arquitecte i cineasta amateur Jan Baca, el director i guionista Josep Viciana, la productora executiva Clara Julian, el director de projectes audiovisuals Jordi Hernández, el director Joan Paüls, el cineasta aficionat Cesc Morera i l’arquitecta i músic Marta Peralta, amb Raquel Navarrete com a secretària. I dels 206 curts que van passar aquest filtre, han estat 60 els seleccionats.
Projeccions
Aquests seran els que el públic podrà visionar de manera gratuïta en les diverses sessions que s’obriran aquest dijous a la seu del Coro Vell, al número 122 del carrer de Sant Marian, a partir de les 16.15, amb 27 obres. A la mateixa hora començaran les projeccions d'aquest divendres, amb 18 pel·lícules. La resta de projeccions tindrà lloc aquest dissabte, a partir de les 16.30 hores, a l’Institut Terrassa, on a les 19.30 hores se celebrarà la gala de lliurament de distincions. La banda Preliminares, quartet terrassenc que ofereix versions de clàssics i temes propis de rock, amenitzarà la festa del pla seqüència.
Els premis econòmics es mantenen com en les convocatòries anteriors: 1.000 euros per al guanyador del concurs, 600 per al segon classificat i 400 per al tercer lloc. Cadascun dels premiats rebrà, a més, el trofeu preceptiu, dissenyat per l'artista Jan Baca. El Coro Vell afirma que hi ha hagut suficient participació per concedir el premi a la categoria júnior-escoles. El certamen inclou dues categories més: una als curts en versió catalana, amb un premi de 500 euros; i una a la producció local, amb una retribució de 500 euros.
El One Shot del 2025 va batre el rècord de peces rebudes, amb 2.352 pel·lícules procedents de 116 països. El del 2026, el 16è des de la seva creació (la setena edició internacional), viurà entre aquest dijous i dissabte unes jornades de passió cinematogràfica en una cita exclusiva en un sol pla.