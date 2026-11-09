Els aficionats tornaran a triar enguany el cartell del proper Festival Jazz Terrassa (FJT), el del 2027, el de la 46 edició del certamen. Ho podran fer a partir d’aquest dijous, 12 de novembre, quan se celebrarà una festa a la Nova Jazz Cava, amb música i una exposició de fotos de Joel Codina entre les quals el públic haurà d’escollir les tres imatges finalistes.
L'any passat l'aposta va ser especialment cridanera en gairebé tots els aspectes, des del concepte a l'embolcall, amb música improvisada en directe i, al seu ritme, la realització d'una obra pictòrica amb performance a càrrec de l'artista urbà Morcky, tot plegat en un ambient de festa i ulls oberts de sorpresa, tota una experiència sensorial. Entre les tres obres pintades per Morcky, sobre el lema "What is jazz?", el públic havia de triar-ne una com a cartell oficial del Festival Jazz Terrassa del 2026. Era la 45a edició, xifra més o menys rodona. Per a la convocatòria del 2027, la 46a, el Club de Jazz Terrassa optarà també per la suma popular de voluntats per seleccionar el cartell del certamen, aquesta vegada en una tria entre fotografies de Joel Codina, i també en una atmosfera festiva. Serà aquest dijous, 12 de novembre, amb una combinació entre imatges i música, enllaunada primer i en directe després.
La 46a edició del Festival Jazz Terrassa se celebrarà del 26 de febrer al 19 de març del 2027. Mesos abans, com en l’anterior convocatòria, una festa servirà com a detonant del compte enrere a la Nova Jazz Cava, com no. A les 20 hores d'aquest dijous s’obrirà la vetllada del jazz, una més, però amb connotacions d’anticipació i preparació. El club exposarà un seguit de fotografies jazzístiques de Joel Codina i el públic haurà de triar-ne tres en un procediment de votació popular. De la terna de finalistes sortirà la imatge guanyadora que será utilitzada per al cartell. La direcció creativa del procés correspon, un altre cop, a la companyia Evil Love, que el juny passat va guanyar dos guardons als Premis ADG Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual, al Disseny Hub de Barcelona, per la campanya de comunicació del 45è Festival Jazz Terrassa.
Vinil i jam session
Joel Codina és un fotògraf i videògraf català establert a Corbera de Llobregat. Mentre s’exhibeixen les seves fotos i la gent les examina, i comenta i assenyala, Trescatorze DJ amenitzarà el vespre amb una sessió de jazz en vinil, bestreta de la música en viu que arribarà, com és costum, a les 21.30 hores en una jam session que obrirà Among 3 Feat. Albert Cirera. La vetllada constituirà el primer avançament de l'edició 2027 d’un certamen que, segons el Club de Jazz, es consolida com una cita de referència i es manté “fidel a una personalitat que combina tradició i avantguarda” i continua “obrint horitzons, descobrint nous talents i donant visibilitat a projectes musicals inèdits, mantenint el vincle amb l'escena local i internacional”.
La 46a edició del Festival Jazz Terrassa se celebrarà del 26 de febrer al 19 de març del 2027. Mesos abans, com en l’anterior convocatòria, una festa servirà com a detonant del compte enrere a la Nova Jazz Cava
Enguany, la reflexió que marca la campanya “proposa anar un pas més enllà” de la pregunta de l’any passat, donant veu “a la pluralitat de mirades que poden definir el jazz”. Aquesta nova invitació vol convertir el públic “en protagonista i curador d'un univers musical obert, divers i en constant transformació”. Es tracta, segons l’organització, d’una manera de reivindicar “que no hi ha una única resposta a què és el jazz, especialment en una ciutat amb una trajectòria i una vinculació tan estretes amb aquesta música com Terrassa”.