Arriba el monòleg de Diego Sánchez: "Els anys 80 van ser una moguda"

Diu la presentació de l'espectacle que els anys 1980 no sols van ser una dècada: "Van ser una moguda". I que no s'expliquen, sinó que es viuen. L'humorista Diego Sánchez els reviu a la seva manera en el monòleg "Perdido en los 80", que aquest cap de setmana porta a la Sala Crespi de Terrassa en quatre funcions, dues aquest divendres i dues més aquest dissabte, a les 20.30 i les 22.30, i les 19 i les 21.30 hores, respectivament. No queden entrades per a les funcions de dissabte.
És un monòleg de vinils, Naranjito, E. T. i cub de Rubik, entre altres elements iconogràfics. És un format carregat de nostàlgia i humor en el qual Diego Sánchez porta el públic a una època d'escola, jocs al carrer fins que fosquejava, les sèries que mantenien la gent davant de la tele, els berenars de "bocata", les bregues de les mares, la mili, les primeres festes i aquelles amistats que semblaven eternes.
Viatge a la memòria
"Perdido en los 80" es planteja com un viatge directe a la memòria col·lectiva, "on els records més quotidians es transformen en riallades". La nostàlgia i la comèdia es fusionen "per reviure una dècada irrepetible, amb ritme àgil, molta interacció i moments en els quals el públic no sols riu; també canta, balla i s'emociona", afegeix la presentació d'un xou pensat per a les persones que van créixer en la dècada al·ludida, però també per a aquells que volen entendre per què aquella va ser una època tan especial.
El monòleg està assolint gran èxit a tot el país. Aquest dijous a la tarda, només quedaven entrades per a divendres.