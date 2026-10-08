Els nous zombies ja són aquí: ""Salvar-se un mateix o arriscar-ho tot per salvar la humanitat?"

La plataforma Prime Video ha revelat aquest dijous el tràiler oficial de la pel·lícula “Apocalipsis Z: Nuevo mundo”, cinta rodada a Terrassa el juny i el juliol del 2025 i que suposa la seqüela d’“Apocalipsis Z: El principio del fin”.
La primera entrega es va convertir en la pel·lícula original internacional més vista a Prime Vídeo l'any 2024 (només superada per “Culpa tuya”). La segona es presentarà aquest dissabte a la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i s’estrenarà a la plataforma el 30 d’octubre. El treball ha estat produït per Nostromo Pictures per a Prime Video.
Rodatge
El film es va rodar durant quatre setmanes, els mesos de juny i juliol del 2025, a platós i espais interiors del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) i l’antic Hospital del Tòrax, i a localitzacions situades a l’Anella Verda i properes a la B-40. La cinta, inspirada en l’univers postapocalíptic creat per l’autor Manel Loureiro, ha estat dirigida per Carles Torrens i protagonitzada per Carlos Alcaide, Julia Martínez, Mónica López, Tamara Casellas i Santiago Vaca Narvaja.
La història ens trasllada a unes Illes Canàries que s'han convertit en l'últim refugi d'Europa després del brot del virus TSJ. Quan una missió especial va cap a la península a la recerca de subministraments vitals, Roberto (Alcaide) s'uneix a l'equip amb dubtoses intencions. La perillosa operació es transforma en una carrera desesperada per la supervivència, i Roberto i els seus companys es trobaran entre hordes d'infectats, però també amb lleialtats dividides. Llavors sorgeix la pregunta: "Salvar-se un mateix o arriscar-ho tot per salvar el poc que queda d'humanitat?".