Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 9, 10 i 11 d'octubre

L'agenda de plans culturals decau aquest cap de setmana a causa de l'acumulació de dies festius, però no tant com per no oferir un grapat de propostes. Us en seleccionem una desena.
Inauguració
La Sala Paüls inaugurarà la seva nova exposició, amb obres (olis i obra digital impresa) de Jean Ohm. Aquest divendres, a les 19.30 hores.
Club de lectura
La Llibreria Synusia i el grup Còdol duran a terme la primera sessió del club de lectura d'àlbums il·lustrats del curs 2026/27. Es tracta d'una activitat de mediació literària per a partir de 6 anys, organitzada en forma de tertúlia literària guiada al voltant de l’àlbum il·lustrat que es llegeix a l’inici de cada sessió. Aquest curs es proposa el cicle “La màgia de Heena Baek”, on es llegiran els àlbums ideats per aquesta creadora en un cicle de tres sessions d'una hora de duració. Els llibres: "Soc un gos" i "Caramels màgics" (primera sessió, aquest 10 d'octubre), "La fada de l'aigua" (segona sessió, 21 de novembre) i "Pa de núvol" (tercera sessió, 12 de desembre). A la llibreria Synusia, aquest dissabte, a les 10.30 hores.
Swing
El sextet Swing Shot Band oferirà un concert ballable a la Nova Jazz Cava de Terrassa. Aquest divendres, a les 21.30 hores.
Homenatge
Tribut a Estpa amb Cacho a Cacho!A la sala Backstage, a BallVallès. Aquest divendres, a les 22 hores.
Hardcore
Celebració del Never Back Down, festival hardcore, amb Anal Hard, Go Veterans, FDL (Fuerza de lucha), Kids of Rage i Sadboys. A la sala Backstage. Aquest dissabte, a partir de les 20 hores.
Soul i R&B
La cantant i instrumentista Anna Bananahanack lidera una banda de nou membres amb l'espectacle “From Etta to Lizzo”. A la Nova Jazz Cava. Aquest dissabte, a les 21.30 hores.
Concert
La banda terrassenca Evadirse celebra el llançament del seu primer disc "Vivir lento" amb un concert a la seva ciutat. Formen el grup Alan Rodríguez en la veu principal, Anna Ucero en la veu i la guitarra elèctrica, Alex Cerón en la bateria, Nahuel Blat al baix i Mario Santos en l'altra guitarra elèctrica. A la Sala Rasa 64, aquest dissabte, a les 22 hores.
Tributs
Nit de doble tribut al carrer de les Cosidores 75, a Ègara. Primer, Dale Estopa. Després, a la mitjanit, Rumba Alborada oferirà un homenatge a Los Chichos. A la sala Cobá, aquest dissabte, a les 22.30 hores.
Plantes
Presentació del projecte "Plantes prohibides de Palestina" i taller de brodat tradicional palestí (tatrís). Al Museu Tèxtil, aquest diumenge, a les 11 hores.
Musical
Dues funcions de l'obra "El gran show del Rey León", una a les 12.30 i la segona, a les 18 hores. Muntatge que reuneix 22 artistes en escena entre actors, cantants, ballarins i músicss en directe. A LaFACT Cultural, aquest diumenge.