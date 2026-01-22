Arriba Sau a Terrassa: "Un concert de pel·lícula"

Els camins fílmics i musicals s’entrecreuen i es retroalimenten lligats per la corda de la nostàlgia. I, en aquest cas, amb Terrassa com a espai de referència. La banda catalana Sau actuarà aquest divendres, 23 de gener (20 hores), a LaFACT Cultural, amb l’aforament ple de gom a gom, mentre s’espera la imminent estrena de la pel·lícula “Els de Sau”, el biopic sobre el mític grup que s’ha rodat precisament a Terrassa a l’aixopluc del Parc Audiovisual de Catalunya.
La formació Sau, liderada per Pep Sala, torna als escenaris amb la gira “Un concert de pel·lícula”, títol amb el qual encara queda més clara la vinculació amb el projecte cinematogràfic que recorda i reprodueix la trajectòria del conjunt i el pes indeleble de la figura de l’enyorat Carles Sabater. El moment, doncs, és especial per a un espectacle concebut com un homenatge en forma de concert.
Pep Sala se situa al capdavant de la banda, que compta amb la nova incorporació de Fredrik com a vocalista. Sau ha preparat una proposta artística que combinarà imatges inèdites, fragments exclusius de la pel·lícula i, per descomptat, els grans èxits del conjunt que van marcar una generació als anys 1990.
Connexió
Segons subratllen els promotors del projecte, “la presència de Fredrik en aquesta gira neix de manera natural”, i la seva connexió amb l’univers Sau i la seva manera d’interpretar els temes “li donen una nova dimensió, que emocionarà tant als seguidors de sempre com a aquells que descobreixin la banda per primera vegada”.
El format de l’espectacle, de 135 minuts de durada, ha estat dissenyat específicament per ser representat a teatres i auditoris de Catalunya durant els anys 2025 i 2026. A Terrassa, al centre cultural de la rambla d’Ègara, ha exhaurit les entrades.
El rodatge de la pel·lícula “Els de Sau” es va desenvolupar des del 29 d’octubre al 13 de novembre del 2025 tant al Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) com a altres espais de la ciutat. La directora n’és Elisabet Terri.