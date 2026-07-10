Assortiment de ball flamenc i molt més a Terrassa

S’aventura “una mica de tot”, adverteix Cristina Blanco, directora de formació de Flamencología. Els seus nois i les seves noies desenvoluparan “una mica de tot”, que ja és molt, perquè, entre altres raons, la de la universalitat és fonamental en la declaració de principis d’aquesta entitat amb seu a l’avinguda d’Ángel Sallent. Aquest diumenge, 12 de juliol, a partir de les 17 hores, celebrarà el seu tercer Festival de Música i Danses a l’Auditori Terrassa.
Unes 50 persones pujaran a l’escenari per intervenir en alguna de les 17 peces que integren el programa. Tot plegat començarà amb un concert de guitarra i prosseguirà amb una mostra de cante, per després deixar pas al quadre de ball que desplegarà la passió del moviment flamenc per tanguillos, fandangos, tangos, guajiras, tarantos, bulerías por soleá i alegrías amb bata i mantó.
De tot això hi haurà a la primera part de l’espectacle, que en dedicarà la segona a la dansa estilitzada, la clàssica, el caràcter, l’estil morisc i a fragments de la creació “Aladdin”, entre altres demostracions per culminar el treball de tot un curs a Flamencología. A més de Cristina Blanco, integren la plantilla del professorat Sergio Quesada, president de l’entitat i mestre de ball; David Jiménez, mestre de guitarra; Ana Brenes, professora de cante, i el percussionista Daniel Córdoba. La cantaora Naranjita de Triana i el guitarrista Jordi Prieto completen la nòmina com a músics juntament amb Córdoba.
Riquesa escènica
Asseguren els organitzadors que la diversitat d’estils “promet una tarda plena d’art, emoció i riquesa escènica”. Aquest festival reuneix “el treball, l’entrega i la passió que alumnat i professorat han posat durant tot el curs en el ball, el cante, la guitarra i les diferents disciplines de dansa que formen part de la nostra formació”, destaca l’entitat, dedicada a la difusió, l’estudi i el gaudi del flamenco “per mantenir viva la seva essència”.
Flamencología compta enguany, de cara a la cita de demà, amb la col·laboració especial de l’escola DANSARAH’S de Pallejà, que se suma a aquesta proposta on conviuen el flamenco, el ballet, la dansa estilitzada, l’escola bolera i el caràcter, modalitat nascuda de la dansa clàssica. A banda d’espectacles de flamenco, l’associació terrassenca imparteix formació en ball, cante, percussió i palmes, amb classes per a tots els nivells, des de principiants fins avançats.
Amb 9 anys
Cristina Blanco va començar el seu recorregut en el món de la dansa a l’edat de 9 anys a l’escola de Madó Aris, on va explorar diversos estils, inclosa la dansa clàssica de la Royal Academy of Dance. Als 14 anys, va ingressar a l’Institut del Teatre de Barcelona, on va completar la seva formació en dansa clàssica espanyola. La seva passió flamenca la va portar a perfeccionar-se amb mestres com La Tani, Manolete i Antonio Canales, ampliant així tant tècnica com repertori.
Als anys 1990, Blanco va obtenir dos premis consecutius de coreografia a Madrid. La seva carrera es va elevar en unir-se a la companyia d’Antonio Canales l’any 1995, participant en gires internacionals amb obres destacades com a “Gitano” i “El amor brujo”. A més, va contribuir a projectes com la Companyia del Taller de Músics, dirigida per Javier Latorre, i va col·laborar com a ajudant de direcció en el musical “Los Tarantos”. Des del 2023, Flamencología és centre oficial EFA (Escuela de Flamenco de Andalucía).