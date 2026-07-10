El Fem Estiu agrupa aquest any 168 propostes culturals a Terrassa

L'estiu no és sinònim d'erm i ensopiment. El trasllat del Festival Didó de Titelles, d'època hivernal al període estival i del Centre al Roc Blanc, constitueix una de les novetats del Fem Estiu, el programa que aixopluga totes les activitats culturals que es desenvoluparan a Terrassa fins al 30 de setembre del 2026. Una segona novetat: s'eixampla el radi d'acció. Enguany, aquesta invitació general "a viure la cultura i gaudir de l'estiu" a carrers i equipaments inclou 168 propostes, 33 més que l'any passat. Del cicle Sons del Temps a la 10a setmana de Jocs al Carrer, del Jazz a la Fresca al cinema i les exposicions, o el Festival d'Estiu Seu d'Ègara, la programació tant municipal com de diverses entitats pretén "donar continuïtat a l'oferta cultural després de la Festa Major", en paraules del tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, Joan Salvador, que ha presentat el conjunt de propostes a La Coral de Prodis aquest divendres.
Sardanes a la plaça del Progrés, el 14, el 21 i el 28 de juliol; el referit Festival Didó de Titelles i Música, del 16 al 19 de juliol al casal cívic del Roc Blanc; el Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa, que ha començat aquest dijous i oferirà tres concerts més, un aquest divendres i un altre aquest dissabte; la 17a edició del Festival de Circ del 17 al 20 de setembre, aquest any a l'Antic Poble de Sant Pere; cinema a la fresca, exposicions i el projecte musical Freqüències per a talent jove, a la plaça del Primer de Maig , el 19 de setembre. Tot aquest ventall incorpora un cicle que agrupa les activitats "en una amplíssima oferta", segons el regidor, que ha comparegut a La Coral de Prodis acompanyat de responsables de diverses entitats organitzadores d'esdeveniments.
Esforç
Rosa Maria Ribera, directora artística del Festival Internacional de Cant Coral, ha recordat els concerts d'aquest divendres (del Choir + de Madrid, 21 hores, la Seu d'Ègara) i el d'aquest dissabte (la Coral Cantiga, a les 19.30, a l'Auditori Terrassa) després d'agrair "l'esforç titànic" que significa organitzar determinats cicles, com el Sons del Temps. Miqui Giménez, en representació de Terrassenca de Jocs Vadejoc, ha indicat que aquesta entitat se suma "modestament, amb voluntaris" al Fem estiu organitzant la Setmana de Jocs al Carrer. Jordi Palet, director artístic del Festival Didó, ha vlorat el canvi d'emplaçament d'aquesta cita, que barrejarà molts llenguatges i companyies consagrades i grups emergents.
Núria Escudé, presidenta de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits ha exposat breument el programa sardanístic, amb 27 actuacions. Mentre uns companys de la seva formació es preparaven per a un concert íntim a uns metres, al casal municipal Anna Murià, Aleix Puig ha subratllat el caràcter fresc de l'aposta de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) en el seu festival d'estiu. Lídia Muniesa, coordinadora del projecte Música als Barris, ha presentat el recital d'aquest projecte d'apropament de la música a veïns de Ca n'Anglada, mentre que Laura Ferrera, representant del Projecte Freqüències, per a joves de 18 a 25 anys, ha exposat les idees bàsiques d'aquesta iniciativa de música urbana impulsada per la Casa de la Música de Terrassa.
L'Ajuntament afirma que aquest cicle "reflecteix la fortalesa i vitalitat del teixit cultural terrassenc" i arriba als set districtes de la ciutat.