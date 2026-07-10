Descoberta d'una abadessa i compositora del segle XII a Terrassa

Setmanes enrere, al final d’un concert de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) en un poble del Pirineu, arribat el moment del bis i la possibilitat de petició del públic, algú va sol·licitar la repetició d’una de les peces que el conjunt de corda havia tocat: “La pregària!”. Aquest divendres al migdia, una dona ha alçat la mà quan Quim Térmens, director de l’OCT48, ha suggerit la mateixa opció per tancar el concert especial ofert al casal municipal Anna Murià: “Podeu repetir ‘la pregària’?”, ha dit la senyora. Térmens ha somrigut: el mateix els havien demanat als Pirineus. No és estrany: la peça resulta tan commovedora com la història de l’autora i com la resta de peces i d’històries de totes les compositores que aquest divendres, amb el seu habitual afany divulgatiu, ha desgranat el trio de corda de l’OCT48 davant un grup de gent gran.
Quant agraïment devem a l’inventor de les partitures i als transmissors del llegat musical, i als qui van preservar documents com els que permeten conèixer la biografia i l’obra de Hildegard von Bingen! La Hildegard va viure al segle XII. Va ser abadessa, pintora, poeta, escriptora, mística i profeta teutònica, científica, pionera de la història natural; i compositora, creadora de la pregària evocadora de misteri musical que ha agitat ànimes aquest divendres.
Quim Térmens ha exposat cinc cèntims de cadascuna de les compositores de les vuit peces proposades pel trio, integrat pel propi Térmens al violí, Irantzu Zuasti al mateix instrument i Quim Alabau al violoncel. L’OCT48 és una formació inclinada a les sorpreses amb rerefons didàctic, i la sorpresa d’aquest divendres era aquesta: parlar de compositores que han passat de puntetes pels llibres d’Història, o que directament han quedat sepultades per la seva condició de dones. “A prop teu”, es titulava la proposta de la formació de cambra per a la gent gran del casal Anna Murià.
“Molt bé!”, deixava anar un senyor a la meitat d’un fragment. “Cada peça és una història”, ha apuntat Quim Térmens abans d’exposar-ne la primera, la d’una nena, Elisabeth Claude Jacquet que, abans dels 7 anys, va impressionar tant una cort reial que la reina se la va quedar. Allò passar “cent anys abans de Mozart”, ha destacat el director.
La Venècia de Vivaldi
L’ambient ha viatjat “a la Venècia de Vivaldi”, l’insigne compositor que va suspendre dues vegades les dures oposicions que cada any es convocaven per accedir a la magistratura musical per a les nenes internes en els hospicis de la ciutat, per tal d’evitar que caiguessin en la prostitució. “La finalitat era casar-les, i havien de deixar la música després de l’enllaç”, ha explicat Térmens. Anna Bon en va ser una i el trio de corda ha tocat dos moviments creats per aquesta noia amb 17 anys. I una composició, del segle XVIII, de Maddalena Lombardini, casada amb un violinista però tant decidida a continuar amb la seva passió musical que va reeixir a Sant Petersburg i a París. Isabela Leonarda, pionera en la composició per a cambra a Itàlia, també ha estat homenatjada. I Grazyna Bazewicz, concertina de l’Orquestra Nacional de Polònia als anys 1940, organitzadora de concerts clandestins durant l'ocupació nazi.
Quim Térmens ha exposat cinc cèntims de cadascuna de les compositores de les vuit peces
Amb una peça de dansa tradicional catalana obra de Coloma Bertran, compositora actual, jove, ha acabat l'itinerari de la sorpresa i el reconeixement. El concert del trio de corda de l’OCT48 formava part del programa del Festival d’Estiu Seu d’Ègara, un esdeveniment organitzat per la mateixa orquestra que enguany arriba a la seva 14a edició i que aquest dissabte oferirà la seva tercera proposta: un concert familiar previst a les 12 hores a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT). El format serà de duo, amb Judith Ortega al violí i Julià Borràs al violoncel.