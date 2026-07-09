Un sopar amb la Big Mama Montse a Terrassa

La imprescindible cantant de blues, Big Mama Montse, torna a Terrassa, aquest cop amb Captain’s Brotherhood, per inaugurar el Jazz a la Fresca, aquest divendres, 10 de juliol.
Per variar, sortim d’allò substancial en una vetllada musical per acudir al complement nutrici. Acompanyant el jazz i el blues de la incombustible Big Mama Montse, una patates braves picantones amb all negre, o un tàrtar de tomàquet i maduixes (amb oli d’alfàbrega) o potser musclos fumats amb cítrics o pop amb moniato i xips de verdures. Aquestes són algunes opcions per compartir, però la carta que ofereix l’Espai Jordi Cuina al cicle Jazz a la Fresca inclou, de postres, un pastís de formatge Camembert i macarons variats. I després, o durant, per compartir tothom, comensals i públic que només hi va per la música, la presència sempre alimentosa de Big Mama Montse & Captain’s Brotherhood.
Segona llar
S’hi obriran portes aquest divendres a les 21 hores. El concert s’iniciarà a les 22. Comença el cicle Jazz a la Fresca, jazz al pati de la Cava, bombolla de cuques de llum de ritme en les nits a vegades inclements. La Big Mama torna a Terrassa, la seva segona llar, on ha actuat ja 56 vegades, on va ser designada Jazzterrasman 2015, per inaugurar el programa estival a l’aire lliure a la Nova Jazz Cava, i ho farà acompanyada d’una formació amb la qual s’entén a les mil meravelles: Lorenzo Spinozzi a la guitarra, Alberto Burguez al piano, Hernán Fridman al baix i Salva Suau a la bateria.
Montserrat Pratdesaba (Sant Quirze de Besora, 1963), la mama del blues imprescindible, presenta un repertori basat en els seus darrers discos, “Smile” i “Senza Confine Vol. 1”. La capitana Montse continua amb la seva recerca de noves expressions sense perdre l’essència que l’ha convertit en un dels màxims exponents de la difusió de les arrels afroamericanes a casa nostra. Viatja del blues al soul, amb parades al funk, el groove de Nova Orleans, el jazz i fins i tot la bossa nova, A la carta també hi ha croquetes de pollastre.