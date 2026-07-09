Últim ball a la pista del Centre Cultural El Social de Terrassa

El Social celebra un ball de comiat. Que ningú s’espanti més del compte. El centre cultural amb seu al carrer de la Font Vella durà a terme aquest divendres i aquest dissabte dues sessions de l’obra “L’últim ball”, un musical molt especial que vol retre homenatge als gairebé 11 anys d’història del grup Iniciació als Musicals. La primera funció va ser “Matilda”, el 2016.
“L’últim ball“ és una obra molt personal, “creada amb molta estima, emoció i gratitud, que celebra tot el camí compartit durant aquest temps”, indica aquesta secció de la institució. “Tot i que per a nosaltres representa el final d’una etapa, també és el començament d’una de nova: el relleu a una nova generació de monitors que continuarà fent créixer aquest projecte amb la mateixa il·lusió”, afegeix. Per tot plegat “L’últim ball” no és només un comiat: “És també una celebració, el tancament d’una era i l’inici d’una altra”.
La història
Aquesta és la història narrada. Els alumnes d'un institut s'endinsen en el món del teatre musical amb una missió clara: crear un espectacle únic per representar a final de curs. A través de les històries pròpies de la vida d'institut, es podrà veure "com les relacions, els records i la il·lusió van prenent forma fins a donar vida a un musical molt personal i especial".
Després d'11 anys i 9 musicals, s'acumulen vivències, anècdotes, amistats i emocions que no caben en una sola carta, una cançó o un discurs. "Per això, hem decidit explicar-ho a través d'un musical sencer: una història que parli de nosaltres, de tot el que hem viscut. Un homenatge a tots aquests anys, a l'esforç compartit i a tot allò que hem construït junts", explica el grup.
Les funcions del 10è muntatge del projecte, que comptaran amb 40 persones a l’escenari, es duran a terme a la pista de l’equipament aquest divendres i aquest dissabte, totes dues convocatòries a les 21.30 hores. Dirigeixen el muntatge Marina Ballarà, Gemma Ferrer, Bru Figueras, Mar Frattarola, Bet Garrigó i Helena Ibáñez. Aquest dijous quedaven poques entrades.