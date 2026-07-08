Comença el festival de la música de cambra a Terrassa

Per començar, com és de rebut, uns tastets, música i sopar, relaxació al capvespre, quan el cos i els seus sentits busquen un millor acomodament en la vida estival. L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT) inaugurarà aquest dijous, 9 de juliol, el 14è Festival d’Estiu a la Seu d’Ègara, però no ho farà al recinte de les esglésies de Sant Pere. El lloc triat per als tastets musicals és La Coral de Prodis.
El bufó establiment situat al carrer del Pantà serà escenari d’un concert del quartet de corda de l’orquestra protagonista i organitzadora del cicle. La vetllada musical (gratuïta) començarà a les 22 hores.
El festival proposa set activitats del 9 al 18 de juliol i, com tot el que subjeu en els programes de l’OCT48, té com a eixos vertebradors “la divulgació, la investigació i la interacció amb el públic”. La programació prosseguirà aquest dissabte vinent, a les 12 hores, amb un concert familiar a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT), amb Judith Ortega al violí i Julià Borràs al violoncel.
Bach en conferència
Aquest dilluns vinent, el periodista i musicòleg Joan Vives pronunciarà una conferència sobre Bach, també a la BCT. Serà a les 18 hores. Tres dies després, el 16 de juliol, l’orquestra oferirà La Ruta 48, un macroconcert en el qual compartirà escenari amb músics com Litus, Maika Makovski, Magalí Sare, David Carabén, Sense Sal, Carola Ortiz i Miquel Pujadó. Aquest plat fort del cicle sí que podrà ser tastat a la Seu d’Ègara, a partir de les 22 hores.
A banda d’un concert del trio de corda, aquest no obert al públic general, al casal Anna Murià (aquest divendres, a les 12), el cicle inclourà un concert itinerant pels espais de la Seu d’Ègara, el 17 de juliol (22 hores), i el recital “Bachiana”, amb la veu de Mireia Pintó, el 18 de juliol, a la mateixa hora i el mateix lloc.
L’Orquestra de Cambra Terrassa 48, dirigida per Quim Térmens, compta amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. És una formació estable especialitzada en el repertori escrit per a cordes que va ser fundada en la seva forma i filosofia actuals l’any 2000. Ha dut a terme concerts per tot Catalunya i bona part d’Espanya i ha col·laborat en importants produccions simfonicocorals, fent múltiples enregistraments.