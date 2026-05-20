Errol Woiski, cantant i professor (de Rosalía)

Nascut a Surinam, resident a Barcelona des de fa més de quaranta anys, primer va ser guitarrista. La seva inclinació progressiva pel cant, però, el va convertir en un reconegut vocalista i en pedagog. Va formar, entre molts d’altres, Rosalía. Terrassa ret homenatge aquest dijous a Errol Woiski amb una nòmina brillant d’aportacions.
Aquest dijous a la nit sonaran a la Nova Jazz Cava molta música i molts noms, però un d’ells destacarà de la resta: el d’Errol Woiski. És dijous, i com és habitual hi ha jam session, però l’ocasió arriba especialment guarnida, amb un reconeixement a qui, entre altres, va ser professor de Rosalía al Taller de Músics. Durant dos anys, a partir del gener del 2010, la cantant va cursar estudis de piano, llenguatge musical, cante flamenc, cant de jazz, tècnica vocal i guitarra a la citada institució ubicada al barri del Raval de Barcelona. El club de jazz terrassenc ret homenatge a aquest cantant i pedagog amb una vetllada que comptarà amb la presència del propi músic i amb una cort d’amics i col·laboradors, d’Elisabet Raspall a Horacio Fumero, passant per Jose Alberto Medina, Mathew Simon, Xavi Figuerola i Dave Pybus. Tenint en compte l’envergadura de la proposta, quantitativa i qualitativa, la cita no serà a les 21.30, l’horari habitual de les sessions, sinó a les 20. La nit pot ser llarga.
El Club de Jazz Terrassa qualifica la cita d’especialment significativa en estar dedicada “a una figura clau del jazz vocal i de la pedagogia musical al país: Errol Woiski”. A partir de les 20 hores, el local de la Nova Jazz Cava, en el qual el professor Woiski ha actuat una vintena de vegades, “acollirà una trobada amb amics músics, alumnes i companys de professió que volen reconèixer la seva trajectòria i el seu llegat com a mestre”.
Canta amb multitud de registres, sobretot, però també toca el baix, la guitarra i el piano. De nacionalitat holandesa, nascut a Surinam l’any 1947 en el si d’una família de músics (el seu pare era director d’orquestra i saxofonista), va fer primer una llarga carrera com a guitarrista, però es va decantar gradualment cap al cant de jazz, la seva passió.
Establert a Barcelona des de l’any 1985, Woiski ha desenvolupat una activitat destacada i intensa com a docent. De formar-se en cant amb Bep Ogterop i Manel Gas, i en harmonia amb Lluís Vergés, va passar a ser professor de futurs vocalistes a les millors escoles de música moderna a Catalunya i arreu. L’any 2015, Woiski va publicar “Manual para cantantes” (editada per Taller de Músics), un llibre pràctic “per fer tècnica vocal, aprendre partitures, autoacompanyar-se, escriure per arranjar i compondre música”. En definitiva, presentava l’obra com “un manual per millorar la relació dels músics de la teva banda.”
Treballs conjunts
La sessió d’aquest dijous comptarà, entre d’altres, amb la participació de la compositora i pianista Elisabet Raspall, que interpretarà peces del treball que va fer conjuntament amb Woiski. Es tracta del disc “Two of a Kind”. A continuació arribarà el torn de “Cosas de la vida”, el treball realitzat per Woiski amb el pianista Jose Alberto Medina.
Els organitzadors recorden que la vetllada continuarà a partir de les 21.30 hores amb una jam session oberta conduïda “per un trio d’àmplia trajectòria” format per Medina al piano, Horacio Fumero al contrabaix i David Xirgu a la bateria, acompanyats per una extensa relació de músics convidats a la festa: Carles Pineda Jr . (veu), Manel Vega (contrabaix), Xavier Maureta (bateria), Clara Luna (veu), Mathew Simon (trompeta), Xavi Figuerola (saxo tenor) i Dave Pybus (saxo tenor).
La llista, però, no s’acaba amb Pybus. Sembla que hi haurà més aportacions a la nit dedicada al professor Errol.