Sí, són els famosos Aguilera i Mení, i venen a Terrassa

Ells mateixos asseguren que per separat són genials, “però junts són el màxim”. Sense entrar en valoracions sobre el seu humor, el que queda clar és l’èxit irresistible que exhibeixen allà on van. Terrassa no n’és una excepció i ja fa setmanes que LaFACT ha exhaurit totes les entrades per veure’ls. Són Aguilera i Mení, Javi i Carlos, dos humoristes gaditans que aquest dijous escuren la temporada primaveral del centre cultural de la rambla d’Ègara amb el seu espectacle “Misión Impro-sible” a partir de les 21 hores.
En el seu conjunt d’estirabots promocionals inclouen aquest: diuen ser dos germans bessons de Cadis, els únics germans bessons de pare diferent que existeixen al món. L’espectacle que porten a Terrassa no consisteix en una successió d’acudits o gags a la gaditana. L’humor d’Aguilera i Mení es trena en la història de dos homes en atur que decideixen integrar-se en una organització criminal per robar una joia.
Improvisació
Per descomptat, la peripècia implicarà situacions absurdes i la parella haurà d’anar superant les proves que proposa una veu misteriosa per poder formar part d’aquesta organització. Es pot anticipar que el duo no obtindrà cap èxit en aquesta pretesa incursió, “ja que entre tots dos no hi sumen ni una neurona”. Això afirma la presentació d’un espectacle de 105 minuts que es desenvolupa amb monòlegs, paròdies i moments d’improvisació nascuts de la interacció amb el públic.
Aquesta relació amb l’auditori és un dels principals atractius de la proposta d’aquesta parella que acumula milions de visualitzacions a les xarxes socials. Javi Aguilera va iniciar la seva trajectòria en el món de l’espectacle com a còmic i guionista a Canal Sur TV. Després va desenvolupar la seva carrera com a actor còmic, carnavaler i guionista per a programes de televisió, així com en projectes cinematogràfics i teatrals en diferents ciutats d’Espanya. En Carlos, per la seva banda, es va donar a conèixer com un dels personatges més reconeguts del carnaval de Cadis. Des de llavors, ha treballat com a actor en programes de Canal Sur TV i com a intèrpret còmic en teatres.