Mosaic poètic sobre la guerra absurda: “Si mai jo haig de morir...”

César Vallejo entrellaçat amb Kaváfis, amb Rafael Alberti també per allà, a prop de Miquel Martí i Pol i de Vicente Aleixandre, de la mà de poetes palestins. Entre totes les veus, entre tots els versos, es teixeix el mosaic poètic pensat per interpel·lar el públic “des de diferents temps i geografies”. Aquest mosaic es titula “Si mai jo haig de morir…” i és un recital poètic de nova concepció. Mescla paraula, música i imatge i arribarà aquest dijous a Amics de les Arts.
La iniciativa ha estat presentada en altres auditoris. La prevista per a aquest dijous al carrer del Teatre s’iniciarà a les 19 hores amb el procediment de taquilla inversa i un destinatari per als diners recaptats: l’associació Ras Al-Hanout, una organització de Terrassa que duu a terme “projectes socials, educatius i culturals” i impulsa iniciatives “que fomenten la inclusió, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament sostenible”, segons indica la pròpia entitat, que va ser una idea de l’artista Mohi Lee.
Al·ludir a Ras Al Hanout és fer referència “a una mescla simbòlica d’espècies àrabs que representa diversitat, unió i riquesa cultural”. Aquest és l’esperit del projecte solidari, segons els seus impulsors: “Una mescla d’idees, cultures i bons propòsits, units per construir un futur més just”. La definició pot servir per a la proposta cultural que es desplegarà aquest 21 de maig a Amics de les Arts, pensada com “una experiència escènica intensa i viva” que es fila a través d’un itinerari per diverses guerres al llarg de la història. L’espectacle esdevé “una reflexió sobre l’absurditat dels conflictes bèl·lics i les ferides que deixa, tant individuals com col·lectives”.
Darrere de tot plegat hi ha uns quants noms. Els rapsodes són Anna Bitrià i Xavier Morte, autor, aquest últim, de la selecció de poemes i director de l’esdeveniment. Les composicions musicals i la cançó “Cruzando fronteras” són obra de Norberto Palomares. Radio Zúrich és darrere la creació artística i visual i Isidre Nosas, del suport informàtic. I darrere de darrere, l’alè poètic de Konstandinos Kaváfis, Sara Teasdale, Siegfried Sassoon, Eduardo Galeano, José Agustín Goytisolo, Oscar Hahn, Joan Sala Fuster, Wilfred Owen, Bertolt Brecht, César Vallejo, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Miquel Martí i Pol, Wislawa Szymborska, Denise Levertov, Freedom Nyamubaya i els poetes palestins Mahmoud Darwish, Muin Basisu i Refaat Alareer.