Debats oberts i un brindis per pensar: primer Festival de Filosofia a Terrassa

Neix amb la intenció “de fer de la filosofia un acte públic, compartit i accessible. No un exercici acadèmic tancat en aules universitàries, sinó un diàleg viu entre pensadors i ciutadans, entre tradició i contemporaneïtat, entre la teoria i la vida”. És el primer Festival de Filosofia de Terrassa, que s'ha inaugurat aquest divendres i que prosseguirà aquest dissabte i aquest diumenge vinents, amb un total de 15 propostes a banda de les activitats realitzades durant la setmana a escoles, residències i casals.
Els impulsors del certamen apunten que Terrassa, “amb la seva rica tradició cultural i la seva diversitat social”, és el lloc ideal per a aquest encontre, que per a la jornada d’aquest dissabte, 6 de juny, ha programat vuit activitats. La primera, una exposició d’obres d’art realitzades per alumnes de l’escola Isaac Peral i del projecte ExpressArt de Prodis. La mostra romandrà tot el dia al Vapor de Prodis, recinte on es desenvoluparà la resta d’iniciatives d’avui. Per a les 12 hores es preveu un vermut filosòfic, una conferència amb debat sobre el pensament de Byung-Chul Han i amb la participació de Jordi Callejón Ferrer.
A la mateixa hora s’iniciarà una sessió de filosofia per a infants amb un taller sobre l’univers imaginatiu de l’obra “Alícia en el país de les meravelles”, amb la presència de Glòria Arbonès. A les 13, al mateix espai, debat filosòfic amb Ana Puccinelli i Marcos Tubio, i a les 15.30, poesia “per pensar, sentir i qüestionar el món”. Carles Llinàs serà el protagonista, a les 17 hores, de la ponència “La filosofia com a art de preguntar. Des de Plató als nostres dies”.
En perill?
La següent conferència, “La democràcia està en perill?”, la pronunciarà Jordi Feixas i Roigé, i la jornada acabarà, a les 21 hores, amb un “còctel filosòfic teatralitzat”, amb lectura dramatitzada del Mite de l’Androgin d’“El Banquet” de Plató, dirigida per Rosa Aguado.
Quatre són els actes programats per a aquest diumenge. El primer, a les 10, a l’Ateneu Terrassenc, consistirà en un debat filosòfic dirigit per Marcos Tubio i Oleguer Ortiz. A partir de les 12, Toni Massagué serà l’encarregat dels “Contes filosòfics” en un acte pensat per introduir els infants en la filosofia. Aquesta proposta tindrà lloc a la plaça del Progrés, on se celebraran les dues últimes activitats de diumenge i del festival: a les 17 hores, conferència i debat sobre la filosofia de Foucault (amb Ana Puccinelli) i a les 19, cloenda del certamen; per descomptat, “amb un brindis filosòfic”.