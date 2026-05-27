Efluvis del Brasil i boogie-woogie se citen a Terrassa

Anna García Roales-Nieto ofereix pinzellades de choro. Ella canta, i s’envolta de guitarra, contrabaix i bateria per proposar efluvis d’aquesta música popular i instrumental brasilera, i també de samba, dos dels ingredients que passa pel filtre del jazz per cuinar el projecte que portarà aquest dijous a Terrassa. Anna Roales-Nieto Quartet obrirà la jam session de la Nova Jazz Cava a les 21.30 hores. Una hora abans començarà el concert d’un vell conegut, David Giorcelli, al Cafè de l’Aula.
El quartet format per Anna García Roales-Nieto (veu), Giovanni Campagnoli (guitarra), Àlex Pons (bateria) i Martí Ferrer (contrabaix) viatja entre la delicadesa i la intensitat, guiat per la veu de la cantant, que ha actuat amb la Fredi’s Jazz Band a Terrassa. El quartet té el fonament en el jazz, però el seu repertori incorpora les indicades influències de la música brasilera, produint un seguit de matisos. Els temes s’obren, es transformen, sense compartiments estancs, amb constants evocacions de paisatges sonors, de vegades amb apostes introspectives, de vegades amb vigor, profunditat abans de l’explosió.
També aquest dijous, a les 20.30 hores, el pianista David Giorcelli tornarà al Cafè de l’Aula per desplegar el seu blues i el seu boogie-woogie; l’estil vibrant que ha portat a nombrosos i sales de prestigi.