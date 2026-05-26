La nit monumental de Xavier Cugat a Terrassa

Faldiller, vividor, Xavier Cugat va conquistar Hollywood. Va venir a Barcelona l’any 1954 amb la seva nova esposa. A “Una nit monumental”, Guifré Baró recompon l’actuació de la parella a Barcelona i reflexiona sobre la fama. El musical, amb molt de teatre parlat, es representarà aquest dissabte, a les 20 hores, al Teatre Principal de Terrassa. Lucena Fernández és la representant i distribuïdora de Guifré Baró Espectacles.
Guifré Baró, veí de Terrassa, té 32 anys, és productor teatral, director, actor i cantant. Com un noi d’aquesta edat s’embarca en un projecte escènic sobre el músic (i dibuixant) Xavier Cugat? “La seva música em connecta amb els meus avis”, diu. Aquesta n’és una raó, però no l’única. El musical “Una nit monumental” va néixer de la voluntat “de reivindicar el llegat d’un dels artistes catalans més internacionals i, alhora, més oblidats”. Als promotors de Guifré Baró Espectacles els fascina la figura pública de Cugat, “però encara més l’home que s’amagava darrere del violí, el pinzell i l’etern somriure”. Aquest dissabte vinent, 30 de maig, “Una nit monumental” es representarà al Teatre Principal.
Baró farà de Xavier Cugat. Berta Teixidó, d’Abbe Lane. Irina Bellavista, de Maribel. El muntatge, amb quatre ballarins i cinc músics, es planteja com una història de ficció que explica l’estada de Cugat i Lane a Barcelona l’any 1954. “Volem humanitzar l’estrella, mostrant-ne les contradiccions, les emocions i els silencis”, destaca Baró. Ho fan amb una narrativa que combina teatre, música en directe, coreografies i una posada en escena “vibrant i visualment poderosa”.
La productora assegura que també es mou pel desig “de crear cultura des d’aquí, de manera artesanal, honesta i pròxima”, explicant històries “que connectin emocionalment amb el públic”. El projecte és, sobretot, “un homenatge a Cugat, a l’Abbe, a les persones invisibles que sostenen els artistes... i a la ciutat de Barcelona, que sempre espera que la facin ballar”.
Breu història
En el seu cas, fins i tot el nom de la partida de baptisme semblava encaminar-lo a un destí especial, potser no necessàriament tan sumptuós, però sí diferent al de la majoria dels mortals. Es deia Francisco de Assís Javier Cugat Mingall de Bru i Deulofeu, però va ser conegut com a Xavier Cugat. Nascut a Girona l’1 de gener del 1900, establert a Cuba amb pocs mesos de vida, mort a Barcelona el 27 d’octubre de 1990, va conquistar Hollywood amb la seva música de tonades del Carib i amb la seva personalitat.
Empedreït Don Juan, amb sols 18 anys va portar a l’altar Rita Montaner, qui acabaria sent una estrella de revista musical. Això, se suposa, perquè algunes investigacions conclouen que aquest primer matrimoni va formar part de la miríada de llegendes que va envoltar Xavier Cugat tota la seva vida. Si l’enllaç va ser cert, després de separar-se de Rita Montaner, Xavier es va unir (professionalment) a la filla d’un ballarí sevillà. Es deia Rita, també, però es va canviar de cognom per passar a ser la famosa actriu Rita Hayworth.
Cugat es va associar amb Cole Porter i en la companyia del cèlebre músic va crear melodies inoblidables com “Begin the begin”. Es va casar amb Carmen Castillo i després amb Lina Romay. Amic d’Al Capone, va conviure durant tres anys amb la model Lorraine Allen, relació que va acabar de manera abrupta (es diu) en ser sorprès en mal tràngol amb una noia 32 anys més jove que ell. Anys després, la noia va esdevenir actriu i cantant d’èxit: Abbe Lane. També es va casar amb ella, l’any 1950.
Va llançar-la a la fama. Van actuar junts a la Monumental l’agost del 1954. “Ell, damunt l’escenari, és un ídol, un geni, una estrella admirada. Fora dels focus, però, la realitat és una altra”, suggereix la direcció de l’espectacle. Una trobada inesperada al camerino provocarà que en Xavier es qüestioni la seva vida, l’èxit i les prioritats. Què pensa l’home sol quan cau el teló? Què passa quan el talent de qui estimes eclipsa el teu? “Una nit monumental” explora els conflictes interns i l’equilibri entre art i vida personal.