Triángulo de Amor Bizarro torna a Terrassa com un dels plats forts de l’Espai Vapor, l'àmbit de música independent i experimental consolidat a la plaça del Vapor Ventalló en la programació de la Festa Major. El festival d'enguany, que se celebrarà el 3, el 4 i el 5 de juliol, comptarà també amb els novaiorquesos The Pains of Being Pure at Heart i amb l'electrònica industrial de Dame Area en un cartell que inclou 15 noms. A més dels citats, participaran en la 14a edició de l'espai La Plata, VVV [Trippin’You], Dharmacide, Paco te quiero, Ezpalak, Salvana, Las Dianas, Los Chivatos, Lys Morke i les sessions de DJ amb Verushka, Amable DJ i Maadraassoo DJ.
Els gallecs Triángulo de Amor Bizarro han convertit Terrassa en un dels llocs habituals de gira. La darrera visita a la Festa Major d'aquests apòstols de la distorsió va ser l'any 2023. Enguany arriben a l'Espai Vapor en un moment crucial de la seva trajectòria, amb més de dues dècades de carrera i un disc nou, "Mi Catedral", a la butxaca. De ben segur aquests dos elements propiciaran una convocatòria multitudinària d'una de les bandes espanyoles de culte que va enregistrar el seu primer àlbum, "“Triángulo de Amor Bizarro”, l'any 2007. Va ser el seu un dels debuts més aclamats de l'indie espanyol. Van ser teloners de Smashing Pumpkins i The White Stripes, però l'exit del primer moment gairebé va acabar amb ells, com admet la mateixa banda.
Tot i això, es van consolidar en gran amb "Año santo" (2010), van obrir-se mercat a Mèxic, es van reinventar amb “Victoria mística” el 2013, van fregar le plenitud l'any 2016 amb “Salve Discordia”, es van assentar com a quartet, van cultivar l'escarni polític amb “El Gatopardo” dos anys després.
La fama i les misèries
El disc negre, “oɹɹɐzıqɹoɯɐǝpolnƃuɐıɹʇ” (sí, tal qual) també va poder acabar amb ells. La banda explica que el treball es va publicar al març de 2020, el mateix dia que començava el confinament pel coronavirus i va trastocar tota la seva gira; no obstant això, també els va incentivar a idear projectes tan bojos com “No ets tu 666D”, una versió audiovisual de 6 hores, 6 minuts i 6 segons d'aquesta cançó, i el disc “Darrere del Mirall, Variacions i Ressons“, en el qual convidaven a músics amics "a reinterpretar els temes del seu últim àlbum". Com escriu David Saavedra a la pàgina oficial del grup, “Sed” (2023), el següent àlbum, també era "relativament conceptual" i analitzava "la fama i les seves misèries". Va marcar "el seu punt més alt a nivell creatiu, personal i de reconeixement".
The Pains of Being Pure at Heart és un grup d'indi provinent de Brooklyn, Nova York. Ells mateixos van reconèixer influències de bandes com The Pastels, My Bloody Valentine, The Jesus and Mary Chain o Teenage Fanclub, per formar un so propi que ha generat una legió de seguidors arreu.
El duo Dama Area, electrònica, experiment i successió de ritmes tribals, té en el terrassenc Viktor Lux Crux una de les seves meitats. Els organitzadors de l'Espai Vapor destaquen que aquesta proposta de Festa Major "pretén ser un lloc obert a la ciutat i atent a les noves tendències que apareixen a l’escena musical", però sempre combinant bandes "de solvència i prestigi" amb propostes de l’escena local interessants i a les quals "cal donar sortida". La programació artística és d'una entitat, Indirecte, que comparteix l'organització de l'esdeveniment amb l'Ajuntament de Terrassa. Els programadors afirmen que sempre cerquen "un equilibri entre propostes locals i foranes que segueixin una línia estilística variada dins l’escena independent".
Aquest serà el programa de l'Espai Vapor, per propostes:
-Las Dianas. Dia 5 de juliol, 00.20 hores.
-Ezpalak. Dia 5 de juliol, 23 hores.
-The Pains of Being Pure at Hearth. Dia 4 de juliol, 23 hores.
-Dharmacide. Dia 4 de juliol, 21.40 hores.
-Triángulo de Amor Bizarro. Dia 4 de juliol, 00.30 hores.
- Lys Morke. Dia 5 de juliol, 20.30 hores.
-VVV [Trippin’You]. Dia 3 de juliol, 01.00 hores.
-Dame Area. Dia 3 de juliol, 23.40 hores.
-Paco te quiero. Dia 4 de juliol, 20.30 hores.
-La Plata. Dia 3 de juliol, 21.50 hores.
-Los Chivatos. Dia 3 de juliol, 20.30 hores.
-Salvana. Dia 5 de juliol, 21.40 hores.
-Amable DJ. Dia 4 de juliol, 02.00 hores.
-Verushka. Dia 3 de juliol, 02.40 hores.
-Maadraassoo DJ. dia 5 de juliol, 01.45 hores.
I tot, gratuït.