Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 29, 30 i 31 de maig

Aquí us proposem una desena d'activitats culturals per a aquest cap de setmana a Terrassa: màgia, teatre, maridatge i tributs combinats amb tango i jazz.
Gastronomia i música
Notes & Hits, experiència de maridatge de vins amb pica-pica, amb la banda sonora de grans èxits de les darreres dècades. A l’Espai Jordi Cuina, al número 2 del carrer de la Rutlla. Aquest divendres, a les 20 hores.
Sopar amb màgia
Espectacle especial, “Sopar amb màgia", amb artistes convidats al Cafè de l’Aula. Aquest divendres, 29 de maig, a les 21.30 hores.
Exposició
Visita dinamitzada a l'exposició "I, de sobte, l’atzar. Incerteses, destins i casualitats en la Col·lecció MACBA". A La Sala Muncunill. Dissabte, a les 12 hores.
Vespreig
Tardeo Súper Terrassa 90’s, amb Ricardo F., Juanjo Ese, DJ Gusta i DJ Xavix. A la Sala Rasa 64, aquest dissabte, a partir de les 18 hores.
Tango
Concert de Nunca Taxi, amb Diego Quezada (veu i harmònica) i Juan Manuel Sirk Hauser (guitarra i cors). Al Cafè de l’Aula, aquest dissabte, a les 21.30 hores.
Homenatge
Concert especial a la Nova Jazz Cava: Tribute To Nat King Cole & Johnny Hartman, un projecte liderat pel cantant i guitarrista Erwyn Seerutton. L’acompanyen a l’escenari Federico Mazzanti (piano), Manuel Krapovickas (contrabaix) i Olivier Rocque (bateria). A la Nova Jazz Cava, aquest dissabte, a les 21.30 hores.
Tribut
Homenatge del grup Re-Lax, banda de tribut a Lax’n’busto. A la Sala Legends. Aquest dissabte, a les 22.30 hores.
Musical
Representació del musical “Mañana”, a càrrec del grup de teatre del Centre Juvenil Salesians Terrassa. Al Teatre Salesians, al carrer de Sicília. Dissabte i diumenge, a les 17.30 hores. I el 6 de juny, a la mateixa hora.
Teatre
El dramaturg i director Jordi Casanovas porta a Terrassa l'obra "Göteborg". A escena, Maria Molins, Roger Coma, Berta Rabascall i Jan Mediavilla. Al Teatre Principal, aquest diumenge, a les 18 hores.
Òpera
Selecció de "La flauta màgica", de Mozart. Actuació del Taller d'Òpera de l'Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa. A l'Auditori Terrassa. Dissabte i diumenge, a les 19 hores.