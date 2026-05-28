Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 29, 30 i 31 de maig

Una desena de propostes culturals, dels tributs especials al teatre

  • Erwyn Seerutton lidera el projecte Tribute To Nat King Cole & Johnny Hartman -
  • Interior del Cafè de l'Aula

Publicat el 28 de maig de 2026 a les 18:23

Aquí us proposem una desena d'activitats culturals per a aquest cap de setmana a Terrassa: màgia, teatre, maridatge i tributs combinats amb tango i jazz.

Gastronomia i música

Notes & Hits, experiència de maridatge de vins amb pica-pica, amb la banda sonora de grans èxits de les darreres dècades. A l’Espai Jordi Cuina, al número 2 del carrer de la Rutlla. Aquest divendres, a les 20 hores.

Sopar amb màgia

Espectacle especial, “Sopar amb màgia", amb artistes convidats al Cafè de l’Aula. Aquest divendres, 29 de maig, a les 21.30 hores.

Exposició

Visita dinamitzada a l'exposició "I, de sobte, l’atzar. Incerteses, destins i casualitats en la Col·lecció MACBA". A La Sala Muncunill. Dissabte, a les 12 hores.

Vespreig

Tardeo Súper Terrassa 90’s, amb Ricardo F., Juanjo Ese, DJ Gusta i DJ Xavix. A la Sala Rasa 64, aquest dissabte, a partir de les 18 hores.

Tango

Concert de Nunca Taxi, amb Diego Quezada (veu i harmònica) i Juan Manuel Sirk Hauser (guitarra i cors). Al Cafè de l’Aula, aquest dissabte, a les 21.30 hores.

Homenatge

Concert especial a la Nova Jazz Cava: Tribute To Nat King Cole & Johnny Hartman, un projecte liderat pel cantant i guitarrista Erwyn Seerutton. L’acompanyen a l’escenari Federico Mazzanti (piano), Manuel Krapovickas (contrabaix) i Olivier Rocque (bateria). A la Nova Jazz Cava, aquest dissabte, a les 21.30 hores.

Tribut

Homenatge del grup Re-Lax, banda de tribut a Lax’n’busto. A la Sala Legends. Aquest dissabte, a les 22.30 hores.

 

Musical

Representació del musical “Mañana”, a càrrec del grup de teatre del Centre Juvenil Salesians Terrassa. Al Teatre Salesians, al carrer de Sicília. Dissabte i diumenge, a les 17.30 hores. I el 6 de juny, a la mateixa hora.

Teatre

El dramaturg i director Jordi Casanovas porta a Terrassa l'obra "Göteborg". A escena, Maria Molins, Roger Coma, Berta Rabascall i Jan Mediavilla. Al Teatre Principal, aquest diumenge, a les 18 hores.

Òpera

Selecció de "La flauta màgica", de Mozart. Actuació del Taller d'Òpera de l'Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa. A l'Auditori Terrassa. Dissabte i diumenge, a les 19 hores.

