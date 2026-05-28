L'opereta es fa jazz a Terrassa: "Un repertori històric poc freqüent"

Beu de l’opereta reivindicada per redibuixar les seves melodies en clau de jazz i així emprendre un camí propi i singular en l’escena europea. El pianista i compositor Philipp Maria Rosenberg debutarà aquest divendres (21.30 hores) a la Nova Jazz Cava de Terrassa amb el seu projecte “Rotwelsch”, proposta de refinament i silencis en format de trio.
Hi ha alguna cosa en ell, potser gairebé tot, que evoca delicadesa i contorns de melancolia amb una disposició romàntica que en el seu cas, per la joventut, sembla accentuar-se. Fins i tot el seu nom remet a aquesta vaporosa geografia simbòlica. Es diu Philipp Maria Rosenberg i és un pianista, compositor i arranjador suís que aquest divendres, 29 de maig, debuta a Terrassa amb “Rotwelsch”, un projecte en formulació de trio que està de gira per diversos països europeus i que aquest divendres buidarà la seva refinada proposta a la Nova Jazz Cava.
Repertori d'opereta
La paraula “Rotwelsch” al·ludeix a una mena de llengua-argot delinqüencial, sobretot d’estafadors, que ha incrustat vocables en diferents llengües i dialectes. Es diu que “Rotwelsch”neix d’una interpretació lúdica del jazz i de la improvisació que sura per sobre de la base. El contingut musical del projecte vincula el jazz amb el repertori de l’opereta europea del segle XIX, en diàleg amb la tradició del Gran Cançoner Americà, per edificar el que podria ser un directori musical europeu.
Rosenberg es presenta per primera vegada a Terrassa amb Florian Kolb i Jordi Pallarés
Com es veu, són molts els rierols que conflueixen en el gran riu de “Rotwelsch” en el qual navega aquest compositor nascut l’any 1993 a Winterthur. A Terrassa l’acompanyaran el contrabaixista Florian Kolb, que també toca per primer cop a la ciutat, i el bateria català Jordi Pallarés, músic amb trajectòria internacional i una veu pròpia dins del jazz modern que ha actuat a la Nova Jazz Cava 14 vegades. “Junts conformen un trio que aposta per la interacció subtil i molta sensibilitat tímbrica”, afirma el Club de Jazz Terrassa abans de subratllar l’originalitat de l’aposta de reinterpretació “d’un repertori històric poc freqüent en el jazz”.
El resultat és una amalgama d’elegància, risc i creativitat, amb una sonoritat que es vincula amb l’estètica de segells com ECM Records, “on el silenci, l’espai i la delicadesa tenen un paper essencial”. És la de “Rotwelsch” una experiència musical “immersiva” aixecada amb capacitat narrativa “i un alt nivell interpretatiu”. S’hi aprecien influències com les de Keith Jarrett, Paul Bley i Paul Motian trenades en una mirada jazzística poètica que deixa espai tant al virtuosisme com al silenci.
Philipp Maria Rosenberg es va sentir fascinat pel piano des de ben jove. A partir dels 15 anys, aquell instrument va esdevenir objectiu de la seva vocació. A més de la passió per la improvisació i la composició, el jove músic es va sentir atret per la literatura clàssica de piano,
“Rotwelsch” és una experiència musical “immersiva” amb capacitat narrativa
Va completar els seus estudis al famós Jazzcampus Basel amb Hans Feigenwinter, Lester Menezes, Tobias Schabenberger i Guillermo Klein en interpretació de jazz, pedagogia de piano, piano clàssic i composició. No acaba aquí la nòmina de formadors de Rosenberg, qui va seguir diversos cursos amb lluminàries com Brad Mehldau, Aaron Parks, Ethan Iverson i Aaron Goldberg, Larry Grenadier i Mark Turner. Des del 2021, Rosenberg és professor a l’Escola de Música del Conservatori de Zuric.
Va fundar el trio “Rotwelsch”, que actualment és una de les seves formacions principals. Els seus projectes a llarg termini inclouen el duo amb Andrea Janser, amb qui va publicar l’àlbum “Enjoy it” el 2015. L’espectacle sonor que oferirà a Terrassa es basa en l’àlbum homònim publicat el desembre passat per Unit Records i format per una dotzena de temes; s’obre i es tanca amb “Wenn es abend wird”, part primera, part segona.