El grup Anabel Lee tocarà a Terrassa al Festival Mutacions

Seran un dels protagonistes de la Nit Alternativa i pujaran a l'escenari de la Nova Jazz Cava de la seva ciutat el 25 de setembre vinent, a les 21 hores. Són Anabel Lee i tornaran a Terrassa en el marc del Festival Mutacions 2026.
El cartell del 25 de setembre el compartiran amb The Fox 196, Los Valientes i Astro Rita, mentre que PSYK, Sonic Wave Collective i Sinert conformaran la proposta per a l'endemà, 26 de setembre, al mateix lloc i a la mateixa hora.
El certamen, que enguany se celebrarà els dies 23, 24, 25 i 26 de setembre, és una cita basada en la música urbana i les tecnologies aplicades que ofereix propostes relacionades en les úlimes tendències en art sonor i visual. Enguany plantejarà activitats a la Nova Jazz Cava, l'Espai Vela del parc de Vallparadís i el Museu Tèxtil. L'oferta lúdica portarà a Terrassa "artistes de primer nivell internacional", segons destaquen els organitzadors. Moltes de les propostes estan pensades per a un públic familiar.
Segell personal
Els integrants d'Anabel Lee sostenen que no són "ni indies ni punks". El que sí han deixat de ser és una promesa eterna del panorama musical espanyol. Posats a etiquetar, aquesta formació creada l'any 2019 practica una mena de punk pop que beu de múltiples influències, del punk britànic al noise, passant pel new wave i el punk rock. I ja tenen un segell personal, inconfusible, i una projecció internacional.
El certamen, que enguany se celebrarà el 23, 24, 25 i 26 de setembre, és una cita basada en la música urbana i les tecnologies aplicades que ofereix propostes relacionades en les úlimes tendències en art sonor i visual
El trio de Terrassa format per Víctor Mejías, Albert Perdices (Perdi) i Jordi Orellana es va donar a conèixer, més o menys en gran, l'any 2020, amb les seves versions de "Comprada" de Marisol o "‘Enchochado de ti", de Don Patricio. A principis del 2021 van publicar "Anabel Lee", el seu primer àlbum de títol homònim que contenia temes com "‘Cabezas de cartel", "La mejor canción del año" o "Deberías estar conmigo". Aquell mateix any van llançar l'EP “Generación perdida", amb quatre cançons noves. Entre les quals, “Concha Velasco”. Al febrer del 2022 van començar una nova etapa amb “Roma caerá”.
Es preveu que el mateix 25 de setembre del 2026, quan toquin a Terrassa, es publiqui el seu nou treball, el tercer, "Todas las vidas", amb peces com “Ven a jugar”, “Me cago en el amor”, “Harto de paredes” i "“Eterno Parque Galván".
Són pura energia, difícilment classificables. Porten la marca Terrassa a tot arreu i han enregistrat videoclips a la seva ciutat. Fa tres anys van tocar a la Festa Major. Al setembre hi tornaran, aquest cop al Festival Mutacions.