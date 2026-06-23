La gent gran es mou amb la cultura a Terrassa: "La creació artística en una eina de cohesió"

Un tastet poètic, un recull de monòlegs teatrals, un projecte musical i un espectacle col·lectiu. Quatre propostes artístiques han nascut del procés creatiu subvencionat per la Beca Terrassa Crea de l’Ajuntament. Lasala, local ubicat al passeig de Lluís Muncunill, va acollir aquest dilluns l’acte de presentació del Cicle Tessel·lart, un projecte d’acompanyament artístic a la gent gran del districte 5 de Terrassa impulsat per Produccions A Tres Quarts amb el suport del consistori.
Produccions A Tres Quarts va presentar dilluns a Poble Nou-Zona Esportiva els resultats del projecte comunitari impulsat gràcies a la beca Terrassa Crea, una convocatòria de l’Ajuntament de Terrassa per al foment de la creació artística amb arrelament territorial. El projecte ha centrat el seu treball en l’acompanyament de persones grans del districte 5, un col·lectiu de persones sovint poc ateses des de l’àmbit artístic, segons els promotors del programa.
La presentació del Cicle Tessel·lart va incloure una mostra de les quatre propostes artístiques que formaran el cicle, per tal que el públic conegués de primera mà el treball fet durant el procés creatiu. Les quatre creacions són “de naturalesa diversa”, segons l’Ajuntament. En la primera, Aurora Povea exposa un tastet poètic de l’espectacle de creació comunitària “Autorretrato”. En la segona, Teresa Casals porta un recull dels seus monòlegs teatrals, mentre que, a la tercera, la formació Café de Nikanor ha concebut un espectacle per fer ballar el públic amb versions de cançons. L’últim projecte és una proposta col·lectiva del grup de Gent Gran del casal de Can Boada.
Ponts
El Cicle Tessel·lart s’encetarà a la tardor de 2026 amb una programació pensada “per apropar l’oferta cultural a la gent gran, alhora que teixeix ponts intergeneracionals amb la infància i la joventut del barri”.
"Un dels eixos fonamentals del cicle és l’aproximació pedagògica que acompanya cada proposta, amb activitats i formats pensats per establir un diàleg real entre generacions i convertir la creació artística en una eina de cohesió al territori", subratlla la productora.
El nom "Tessel·lart" fa referència a la tessel·la, la petita peça que, posada amb d’altres, compon un mosaic. Una metàfora que recull l’esperit del projecte: la suma de veus, experiències i mirades que, plegades, construeixen "alguna cosa més gran que cada una per separat".