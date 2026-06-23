La revolució amb veu de dona: "No sabem donar crèdit a tals salvatjades"

Es configura com un fresc, no com un relat general amb lligam més o menys narratiu entre les parts. Cada capítol funciona com una peça autònoma, amb vida pròpia, però l’obra construeix un reflex històric que combina “rigor documental i experiència personal”. Així ho consideren els organitzadors de la presentació del llibre “La revolució amb veu de dona. Dietaris i records (1936–1939)”, un volum de Llúcia Oliva publicat per L’Avenç que recull nou testimoniatges per oferir un retrat coral de la Guerra Civil “i la revolució social”. La presentació tindrà lloc aquest dijous, a les 19 hores, a la Sala Vancells d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals.
Aquesta mostra d’història del dia a dia s’aixeca des de la perspectiva de dones i nenes a la rereguarda republicana, a partir de testimonis orals, diaris i memòries. Hi són presents Pepita Marín, Lucía de la Esperanza, Montserrat Marcet, Mercè Oliva, Gertrudis Canals, Carme Noguera i les germanes Maria Victòria, Maria Dolors i Mercè Tort. “Malgrat la diversitat d’edats i contextos, els relats comparteixen experiències de pèrdua, violència i transformació de la vida quotidiana”, apunten els organitzadors.
Hi són presents Pepita Marín, Lucía de la Esperanza, Montserrat Marcet, Mercè Oliva, Gertrudis Canals, Carme Noguera i les germanes Maria Victòria, Maria Dolors i Mercè Tort
“Diuen que a Vic cremen les esglésies, la catedral també i no sabem donar crèdit a tals salvatjades. Déu del cel, què passarà! Ja estan els dimonis desencadenats per la terra”, deia la Pepita el 1936. Aquesta és una de les aportacions en una obra “que recupera una memòria femenina sovint ignorada” i esdevé una contribució rellevant “tant per a la historiografia com per a la reparació de la memòria col·lectiva”, segons L’Avenç.
Corresponsal
Llúcia Oliva (Barcelona, 1953) és periodista. Va ser la primera corresponsal de TV3 als Estats Units i va desenvolupar gran part de la seva trajectòria a TVE, destacant com a corresponsal a Moscou durant la caiguda de la Unió Soviètica.
Durant l’acte a Amics de les Arts, l’autora conversarà amb Bernat Puigtobella. Tots dos presentaran l’obra juntament amb Núria Iceta.