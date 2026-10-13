El grup de rock que torna 30 anys després per homenatjar un dels seus membres mort fa un quart de segle

Entre les referències d’agenda d’esdeveniments de la temporada estable de la Nova Jazz Cava es “colen” cites fora de l’àmbit del Club de Jazz Terrassa, activitats considerades “extra” en les quals l’entitat jazzística presta el local per a altres projectes. Poques propostes són tan “extra”, per la seva arrel original, pel fet de ser extraordinària, com la que ocuparà l’establiment del passatge de Tete Montoliu aquest diumenge vinent, 18 d'octubre. Serà una festa amb gust de retrobaments, un vespre d’abraçades i ulls humits, nostàlgia a dolls i el record viu d’un protagonista absent, però més present que mai. Diumenge, a les 19.30, torna La Fuga, una banda de rock dels anys 1990, per retre homenatge a Toni Puig Ponsa, integrant, guitarrista, del grup, ort fa 25 anys.
Jordi Donadeu, veu i guitarra. Miqui Rodríguez, baix i veus. Toni Ubach, bateria, guitarra i veus. La llavor de la festa va néixer l’any passat, i va ser una altra festa, en aquest cas sorpresa, que li van muntar al Toni pel seu 50è aniversari. “Uns amics em van portar al Miki i al Jordi. La celebració consistia a fer una mena de gimcana. Tenia 15 minuts per tocar un tema de La Fuga”, explica.
Una cosa va portar a l’altra d’una manera natural: “El retrobament va ser molt bonic. I ens vam adonar que es complien 25 anys del traspàs del Toni, precisament el mes d’octubre”. Les circumstàncies arrodonien el repte. Van decidir fer el pas i reprendre els instruments amb la dedicació i l’obstinació que l’ocasió mereixia, i sense descuidar l’aspecte lúdic de la trobada. Han tornat als assajos, al local, als nervis, i han dedicat l’últim any a preparar el concert únic del diumenge.
Maquetes
La Fuga va enregistrar dues maquetes que han penjat a una plataforma fa uns mesos i han creat una web per a l’aportació de fotografies realitzades per amics i aficionats. La Fuga va tocar al Tangaroa el febrer de 1994 i al 003 i a La Llum en un concert acústic. Diumenge vinent ho farà a la Nova Jazz Cava.
Així resa la presentació del concert: “Es podria escriure que La Fuga va ser un grup de rock de l’escena local de Terrassa dels anys 90. Però seria incomplert. La Fuga va ser també la història de quatre amics envoltats d’amics i amigues que van compartir local d’assaig, escenaris, ‘garitos’, somnis i adolescència a través de la droga dura de la música. I això deixa una marca de per vida”.
Un sol concert
La Fuga no torna als escenaris, en plural. Torna a un sol escenari, el de la Cava, tres dècades després, perquè segurament, diuen, la cosa no dona per tant; no dona per reprendre aquella fascinant rutina. La cita de diumenge “és un concert de celebració de tota aquella amistat i, sobretot, d’homenatge als 25 anys que fa que enyorem al Toni Puig Ponsa”, afirmen. Toni Ubach redunda en la celebració de la vida, el de festivar “el fet d’haver-nos conegut i tot el que li va passar a un grup d’amics que es van trobar per passar-s’ho bé”.
Les portes de la Nova Jazz Cava de Terrassa s’obriran diumenge a les 19 hores per a, 30 minuts més tard, encetar la festa de la retrobada i l’amistat al voltant d’un grup de música que era, abans de tot, un grup d’amics amb una extensa família, en l’ampli sentit del concepte, al darrere. El festival a la Cava comptarà amb Jordi Donadeu, Miqui Rodríguez i Toni Ubach, però també amb artistes convidats a la celebració del temps i les ocasions recuperades de la felicitat jove. Els diners recaptats (12 euros l'entrada) seran destinats a entitats de lluita contra el càncer, la malaltia que es va endur Toni Puig Ponsa.